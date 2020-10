No domingo, Lewis Hamilton venceu pela 91ª vez na Fórmula 1, empatando com o recorde histórico de vitórias de Michael Schumacher, encerrando quase 20 anos do alemão sendo o único no topo da lista. Após a corrida, o piloto da Mercedes foi homenageado pela família do alemão, algo que ele chamou de uma honra incrível.

Para marcar a conquista, Hamilton foi presenteado com um dos capacetes usados por Schumacher em sua última temporada na F1, entregue pelo filho do hepta, Mick. Os dois conversaram um pouco durante a apresentação, e Hamilton admitiu que vai levar um tempo para se acostumar ao posto que acabou de atingir na história do esporte.

Perguntado sobre o presente de Mick, Hamilton disse que sentiu emocionado por mais uma adição à sua coleção.

"Eu já tenho um capacete de Michael. Foi um dos momentos mais especiais para mim. Abu Dhabi 2012, eu fui até o motorhome da Mercedes, encontrei Michael e trocamos capacetes".

"Pra mim, é um momento inesquecível, ficar ao lado de alguém que idolatrava quando crescia, vendo na TV. Tera honra de trocar camisetas ou capacetes, é o que nós atletas fazemos, e é o maior sinal de respeito que você pode demonstrar a alguém. E ter uma lenda do esporte fazendo isso comigo foi algo muito especial".

"Ter sua família me homenageando hoje, me sinto honrado. Seu filho é um talento muito grande, promissor, e um ser humano incrível. Michael criou uma grande pessoa, e mal posso esperar para ver seu futuro".

"Agora tenho dois capacetes especiais de Michael em minha sala".

Ao longo da semana, Hamilton evitou falar sobre o recorde, mas reconheceu após a corrida que essa vitória tem um gosto diferente das demais.

"Definitivamente não é apenas outra vitória. Ao longo da última hora, eu tentei muito contemplar e entender o que eu acabei de fazer, o que conquistei. Eu diria que, nos próximos dias, minha cabeça vai estar sempre nisso É difícil encontrar as palavras certas e computar exatamente o que sinto".

"Definitivamente é uma especial. Eu liguei para meu pai e a Linda [madrasta], e falei com eles. Definitivamente é um dia emocionante".

