Pietro Fittipaldi correrá seu segundo GP na Fórmula 1 neste final de semana em Abu Dhabi, em meio a um momento em que não sabe qual será seu destino para 2021. E na coletiva dos pilotos desta quinta, o brasileiro falou sobre qual seria o seu "cenário ideal" pensando no próximo ano.

Fittipaldi seguirá substituindo Romain Grosjean na Haas, já que o francês optou por voltar para sua casa e seguir com calma o tratamento para a recuperação das queimaduras nas mãos. Com isso, o brasileiro terá mais uma chance de exibir suas habilidades, algo que ele vê como importante pensando no próximo ano.

"Certamente é uma ótima oportunidade para mostrar o que consigo fazer. Como disse antes, tenho Kevin ao meu lado, que é um ótimo piloto. É importante poder usar esse holofote, mostrar o meu melhor. Estou usando essa oportunidade para garantir acordos para o próximo ano".

"Um dia quero ter a oportunidade de voltar para cá como piloto. Para o ano que vem não é possível, mas ainda quero manter um pé na F1. Se eu conseguir manter um pé na F1 e correr na Indy ou algo do tipo seria o cenário ideal para mim".

"Eu gostei bastante da oportunidade e vou sentir falta. Agora estou um pouco mal acostumado depois de correr na F1, vou querer voltar no futuro".

O chefe da Haas, Gunther Steiner, disse que ainda não sabe qual será o destino do brasileiro, sem mesmo se ele seguirá como piloto reserva.

"Não sei para onde Pietro vai. Acredito que esteja trabalhando em algo, mas ainda não definiu. Já anunciamos nossos pilotos, então não sei se ele segue conosco ou vai para outra categoria.

Na coletiva, Pietro disse que está aberto a seguir como reserva na Haas, mas que ainda não chegou a falar com Steiner.

"Reserva é o único papel realista que posso ter na F1 no próximo ano. Estou aberto a seguir com a Haas, mas não falei com Gunther sobre isso ainda. E tudo depende de onde estarei correndo".

"Quero voltar a competir em tempo integral no próximo ano mas, quero seguir próximo da F1. A Indy é um objetivo. Já corri lá antes, me adaptei bem ao carro e tive bons resultados. Sei que posso ir bem lá. É uma ótima categoria com bons pilotos. Então eu sei que se eu conseguir a oportunidade de correr lá no ano que vem e ainda estar próximo da F1 seria o cenário ideal".

O brasileiro afirmou que está conversando com algumas equipes da categoria norte-americana, mas que também olha com interesse para outros campeonatos, como o Mundial de Endurance (WEC) e a Fórmula E.

"Estou olhando para o WEC também. É uma categoria que, no futuro, com os hipercarros e o novo regulamento, pode atrair novas montadoras. Então é algo que eu gostaria de me envolver e vejo como uma opção para 2021 também".

"A Fórmula E também. Tive um programa de testes para desenvolvimento com a Jaguar por quase duas temporadas, andei com o Gen1 e Gen2 e me adaptei bem ao carro. Fiquei em segundo no teste para novatos da categoria".

O brasileiro ainda fez uma reflexão sobre sua trajetória antes de chegar à F1, passando por diversos campeonatos, em uma trajetória bem diferente da maioria dos pilotos que querem chegar à principal categoria do automobilismo mundial.

"Se você olhar a minha carreira, podem falar que eu corri de tudo, mas foi porque eram as oportunidades que se abriram para mim no caminho. Eu diria que, o caminho ideal para chegar à F1 é correr na Europa em campeonatos de F4, F3, F2".

"Mas é muito difícil planejar tudo e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que você espera. Eu cheguei aqui de modo não-convencional. De vez em quando, você precisa abraçar as oportunidades que aparecem pelo caminho".

