Romain Grosjean não participará daquela que seria sua última corrida na Fórmula 1. A Haas confirmou neste domingo que o francês não correrá o GP de Abu Dhabi na próxima semana, com o piloto optando por voltar para sua casa para seguir com o tratamento das queimaduras em suas mãos. Em seu lugar, a equipe optou por manter o brasileiro Pietro Fittipaldi.

Grosjean saiu do acidente do GP do Bahrein com queimaduras nas mãos devido ao fogo que iniciou logo após a forte batida na barreira após a curva 3. O francês já havia descartado correr no GP de Sakhir deste fim de semana, mas tinha esperanças de fazer uma aparição final em Abu Dhabi.

Mas, em um comunicado divulgado no domingo, antes da segunda corrida no Bahrein, a Haas anunciou que Grosjean não correrá em Abu Dhabi, optando por retornar para sua casa na Suíça para continuar o tratamento. Em seu lugar, Pietro Fittipaldi seguirá a bordo do carro.

"É com muita tristeza que anuncio que não farei minha corrida final em Abu Dhabi e não estarei junto da equipe. Tentamos ao máximo com o médico para acelerar a recuperação e melhorar minha mão, mas o risco era muito grande para minha saúde".

"Então tomamos a decisão de não correr. Foi uma das mais difíceis da minha vida, mas obviamente a mais sábia. Sentirei falta da equipe, mas estarei apoiando-os como sempre".

Grosjean já disse que gostaria de um teste privado o mais cedo possível para garantir que seu último capítulo na F1 não seja o acidente. Toto Wolff confirmou que estaria disposto a dar essa oportunidade ao francês.

"Naturalmente estou triste que Romain perderá sua última corrida com a Haas. Mas todos chegamos a um acordo de que o melhor é ele seguir o tratamento e sua recuperação após o acidente".

"Romain mostrou uma excepcional coragem ao longo dos últimos dias. Sabemos o quanto ele queria voltar ao cockpit em Abu Dhabi e todos queríamos que isso acontecesse".

Grosjean se juntou à Haas em 2016, quando a equipe estrou na F1 e esse é o primeiro GP sem o francês em um dos carros. Em outubro, a equipe confirmou que não renovaria com Grosjean e Kevin Magnussen, assinando com Nikita Mazepin e Mick Schumacher para 2021.

"Romain acreditou em nosso projeto desde o início, comprometendo-se conosco antes mesmo de termos um carro construído. Não há dúvidas sobre sua determinação e o esforço que ele teve para nos ajudar a conquistar o que temos na F1".

"Seremos sempre muito gratos a ele por esse comprometimento. São essas qualidades e seu foco e ambição que vão ajudá-lo na recuperação. Em nome de Gene Haas e do meu, junto com toda a operação da Haas, desejamos a Romain o melhor e um caminho a uma recuperação plena".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Bottas derrota Russell e Verstappen por menos de 1 décimo; veja como ficou grid do GP de Sakhir

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1