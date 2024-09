Gabriel Bortoleto assumiu a liderança da Fórmula 2 e se firmou ainda mais como uma das grandes possibilidades para a vaga ainda disponível na Fórmula 1, a da futura Audi. No entanto, o brasileiro disputa principalmente contra Valtteri Bottas, mas, agora, Franco Colapinto pode estar sendo considerado também pelos alemães após o bom desempenho em Baku no último fim de semana.

É neste cenário que Rubens Barrichello decidiu expor sua opinião sobre o assunto e a vontade dos brasileiros em verem um de nossos representantes no grid em 2025. O ex-piloto de F1 se demonstrou preocupado com a pressão que o jovem de 19 anos está sofrendo atualmente.

Em conversa com o ge, Barrichello confessou que também fica animado com a possibilidade de um brasileiro estar de volta como representante do país na maior categoria de automobilismo, mas se mostra cauteloso sobre isso acontecer 'a qualquer custo'.

"Logicamente a gente quer vê-lo andando na F1. O Brasil é uma coisa de louco. A gente tá há 15 anos sem [uma vitória brasileira], então tudo tem que acontecer no último minuto. Eu só queria dar o espaço para o Bortoleto fazer o dele, como se ninguém estivesse observando. Essa coisa traz uma pressão a mais que é desnecessária para o garoto nesse momento".

"É quase como se ele tivesse que se reinventar para fingir que ninguém está olhando. Faz o dele, fica ali e, se Deus quiser, vai estar andando de F1 quanto antes".

Atualmente, Bortoleto lidera a F2 após vencer a Fórmula 3 no ano anterior. Ele está sendo amplamente cotado para a vaga ainda disponível na futura Audi e é agenciado por ninguém mais, ninguém menos que Fernando Alonso, além de fazer parte da equipe de jovens pilotos da McLaren.

