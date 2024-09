Franco Colapinto está aproveitando ao máximo a oportunidade que lhe foi dada por James Vowles e pela Williams depois de assumir o lugar de Logan Sargeant nas últimas nove etapas da temporada de 2024 da Fórmula 1.

O piloto argentino de 21 anos fez uma boa estreia há duas semanas em Monza, mas no último fim de semana ele brilhou no GP do Azerbaijão, onde chegou ao Q3 na classificação no sábado - largando em nono - e terminou em oitavo no domingo, marcando seus primeiros pontos na F1.

O desempenho de Colapinto gerou grande entusiasmo entre os fãs e os membros do paddock, com muitos já lamentando que a Williams não terá lugar para ele na próxima temporada, já que Carlos Sainz assinou recentemente um contrato para ser o novo companheiro de equipe de Alex Albon.

No entanto, em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, James Vowles, chefe da equipe britânica, estava bem ciente do talento que tem em mãos e revelou sua vontade de ver Colapinto no grid da F1 no próximo ano, mesmo que não seja em sua equipe.

"É claro que ele estará conosco, mas o que eu realmente espero é que ele esteja definitivamente correndo. Portanto, quero uma posição para ele em que esteja correndo em 2025 e, idealmente, na Fórmula 1", disse o chefe da Williams sobre o futuro do piloto de 21 anos.

"O que significa que só resta uma equipe. Veremos o que podemos fazer lá", acrescentou Vowles, referindo-se ao lugar ainda vago na Sauber, de propriedade da Audi, para a próxima temporada.

Franco Colapinto e James Vowles após o GP do Azerbaijão em Baku. Foto de: Williams

Quando pressionado sobre a possibilidade de uma chance para Colapinto na equipe suíça, Vowles deixou claro que está disposto a ajudar a tornar isso uma realidade.

"Em duas corridas, ele mostrou ao mundo que merece uma vaga na Fórmula 1. Sempre acreditei firmemente em deixar os bons pilotos correrem. Portanto, veremos se podemos encontrar uma maneira de trabalhar com a Audi nessa circunstância. Era isso que eu estava sugerindo para o próximo ano", explicou.

O chefe da Williams também disse que está convencido com os pilotos que a Williams terá no próximo campeonato, enquanto explica por que seria benéfico para sua equipe manter Colapinto correndo em 2025, mesmo que não seja sob seu teto.

"Acho que [Albon e Sainz] ainda são a formação certa para a Williams, pois estamos crescendo e nos tornando material para o campeonato mundial".

"Mas estou incrivelmente orgulhoso, como um pai, do que Franco conquistou, e quero que ele tenha sucesso, e também a maneira certa de tê-lo de volta aqui na Williams é garantir que ele esteja construindo sua carreira. É tão simples quanto isso", argumentou.

Por fim, quando perguntado se deseja que Colapinto continue fazendo parte da família Williams, Vowles respondeu: "É isso mesmo. Não vou entrar em detalhes contratuais, mas ele sempre estará na família. E é isso que devemos saber, mas isso não significa que ele não possa correr em outro lugar".

Qual é a situação da Sauber para 2025?

Valtteri Bottas, da Stake F1 Team KICK Sauber, no cockpit. Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

A equipe Sauber, que foi comprada pela Audi e em 2026 se tornará a equipe oficial da montadora alemã, contratou Nico Hulkenberg para o próximo ano.

Acredita-se que a nova diretoria da equipe, chefiada por Mattia Binotto, esteja avaliando a possibilidade de juntar Hulkenberg a outro piloto experiente - que seria Valtteri Bottas, um dos atuais titulares da Sauber - ou a um jovem piloto, sendo que Gabriel Bortoleto é considerado o favorito.

No entanto, o piloto brasileiro faz parte do programa de jovens pilotos da McLaren, que investiu em seu desenvolvimento e, no início deste mês, ele realizou seu primeiro teste de F1 em um McLaren de 2022 no Red Bull Ring.

Fontes afirmam que a McLaren já indicou que não ficará no caminho de Bortoleto se houver uma chance de ele conseguir uma vaga na F1 em outro lugar, mas isso não foi confirmado pela equipe.

Alessandro Alunni Bravi, representante da Sauber na F1, disse no último fim de semana em Baku, quando perguntado sobre o tipo de piloto que a equipe está procurando, que ainda não há decisão sobre o caminho a seguir para o segundo carro.

"Estamos avaliando todas as opções para ver qual é o melhor equilíbrio entre experiência de curto prazo e médio e longo prazo, talvez jovens talentos. Há candidatos em potencial em ambos os lados. Valtteri é um piloto forte para a nossa equipe. Nós o conhecemos muito bem".

"Ele está na equipe há três anos e, é claro, está no topo da nossa lista. Mas há outras oportunidades. Estamos analisando todos os prós e contras, e Mattia tomará uma decisão baseada não apenas em 2025, mas também na estratégia de médio a longo prazo para o projeto Audi F1", explicou.

Roger Benoit, jornalista veterano de coberturas de F1, espera que os chefes da Audi e da Sauber adicionem o nome de Colapinto à sua lista de candidatospara 2025, juntamente com o também novato Gabriel Bortoleto.

"Colapinto estará no mercado no final da temporada', disse. "Ele e Bortoleto devem agora ser o duelo pelo segundo assento na Audi-Sauber.

Reportagem adicional de Jonathan Noble e Roberto Chinchero

PIASTRI tem VITÓRIA de GENTE GRANDE! NORRIS DERROTA VERSTAPPEN; PÉREZ E SAINZ BATEM no final

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!