Oliver Bearman entrou para a história da Fórmula 1 ao ser o primeiro piloto a marcar pontos por duas equipes diferentes em sua corrida de estreia. No início da temporada, o britânico pontuou pela Ferrari, ao substituir Carlos Sainz em Jeddah, e, no último fim de semana, terminou em décimo com a Haas no Azerbaijão.

No entanto, o piloto teve mais um momento que o colocou nos holofotes durante a etapa: sua disputa por posição com Lewis Hamilton. Após a corrida, o novato declarou que sentiu que o heptacampeão mundial "não iria empurrá-lo para o muro".

O que aconteceu em pista

Bearman vinha liderando Hamilton na margem dos pontos por 23 voltas durante a segunda metade da corrida de Baku, onde ambos acabaram sendo impulsionados para as posições de pontuação por Sergio Pérez e Carlos Sainz, que bateram na penúltima volta da corrida.

Quando as dez voltas finais começaram e Bearman perseguiu a Williams de Franco Colapinto na frente, Hamilton o atacou na Curva 1 para finalmente passar. No entanto, o novato se defendeu com determinação antes de perder a saída mais apertada para a curva de 90 graus à esquerda e rebaixar seu compatriota mais jovem.

"Bem, você sabe que, quando você passa por fora, ele vai deixar espaço para você, o que é uma sensação agradável", disse o britânico quando perguntado sobre a manobra de Hamilton pelo Motorsport.com.

"Como na Curva 1, eu sabia que ele não ia me empurrar para o muro, o que é um pouco menos certo com outros pilotos. Essa é uma sensação agradável e é sempre muito limpa, mas difícil quando eu estava correndo com ele".

O piloto da Haas retornou de seu único pitstop alguns segundos à frente do heptacampeão e a diferença entre eles, segundo o primeiro, era "como um ioiô" - a Mercedes estava muito próxima depois de ultrapassar Esteban Ocon e Zhou Guanyu - antes que o segundo conseguisse se aproximar e passar.

"Eu estava realmente forçando muito durante algumas voltas para ultrapassar Franco e meus pneus estavam ficando muito quentes", acrescentou Bearman. "Foi exatamente nesse ponto que ele se lançou sobre mim e conseguiu me ultrapassar com bastante facilidade".

"Depois disso, precisei de algumas voltas e o peguei de volta e estava quase pegando o DRS novamente. É irritante ter o deixado ultrapassar, mas não se pode cometer pequenos erros com um cara como ele atrás".

Oliver Bearman, Haas VF-24, Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

Bearman cruzou a linha de chegada como décimo colocado, depois que ele e Hamilton ultrapassaram Nico Hulkenberg após a batida de Sainz e Pérez. Ambos os britânicos reagiram bem à bandeira verde enquanto o outro piloto da Haas 'tirava o pé' do acelerador.

Hulkenberg estava preocupado com seu carro ter sido danificado após bater nos detritos da batida. Depois do incidente, o piloto bateu no muro na aproximação da curva 15 e, temendo ter furado o mesmo pneu que atingiu os detritos, ficou atrás de Colapinto na volta seguinte, antes de perder as posições extras após o acidente tardio.

"A pista ficou verde novamente e eu consegui ultrapassá-lo com Lewis", explicou Bearman. "Foi uma ultrapassagem. Sinto muito por ele. Ele teve um problema para perder a posição também para Franco, mas estou feliz por ter conquistado o ponto".

