Os fãs da Fórmula 1 foram surpresos com uma situação incomum em Baku, quando Max Verstappen largou atrás do companheiro de equipe da Red Bull, Sergio Pérez, pela primeira vez em 33 corridas, e ficou atrás do mexicano por boa parte da corrida, antes da batida entre Pérez e Sainz. Como o fim de semana do tricampeão deu tão errado?

Foi particularmente estranho que o GP do Azerbaijão tenha sido a melhor corrida de Pérez em 18 meses, e que o mexicano estivesse realmente na disputa pela vitória quando seu companheiro de equipe, Verstappen, que era dominante, teve dificuldades.

Baku foi o resultado de um período instável para a Red Bull, já que os problemas de equilíbrio do carro introduzidos em maio causaram um declínio que a equipe anteriormente dominante da F1 teve dificuldades para deter, com Verstappen agora sem vencer há sete corridas, enquanto McLaren, Ferrari e Mercedes conquistaram vitórias.

Depois de Verstappen dirigir um carro "monstro" em Monza, Baku ofereceu vislumbres de que a Red Bull havia entendido os problemas de manuseio incapacitantes que inicialmente descarrilaram a campanha de Pérez e depois começaram a afetar Verstappen.

Pérez estava em desvantagem após os treinos de sexta-feira na maioria dos finais de semana desta temporada, lutando para encontrar soluções para ajustar a configuração do carro de acordo com seu estilo.

Em Baku, porém, com a ajuda de um projeto de assoalho ajustado, o mexicano estava muito mais feliz e essa confiança se estendeu à classificação, onde ficou em quarto lugar, superando Verstappen pela primeira vez desde o GP de Miami de 2023.

Mas enquanto Pérez encontrou uma configuração sólida, a garagem de Verstappen foi em uma direção diferente e, de acordo com o holandês, "ultrapassou o limite" do que era possível dirigir. "Assim que saí para o Q1, senti que o carro deu um passo para trás", explicou o holandês no sábado. "Fizemos algumas mudanças e o carro ficou incrivelmente imprevisível e difícil".

"Isso causou muitos solavancos na traseira do carro ao entrar e sair de uma curva. Eu tinha muita sobreviragem, e você não quer isso em um circuito de rua".

Devido às regras de parc ferme (parque fechado) da F1, Verstappen ficou praticamente preso ao que tinha, com a configuração de suspensão em particular congelada, pois qualquer alteração significaria uma largada no pitlane.

Não demorou muito para que os problemas do tricampeão voltassem à tona durante a corrida. Ele passou habilmente George Russell, da Mercedes, na largada, para ficar em quinto lugar, mas depois teve dificuldades para acompanhar o ritmo de Carlos Sainz, da Ferrari, na frente, reclamando pelo rádio da equipe que o carro não tinha "mordida nenhuma" e tinha dificuldades para navegar nas curvas fechadas de 90 graus de Baku.

Depois de sua única parada nos boxes, ele não conseguiu ultrapassar Lando Norris, que estava começando com pneus duros, sendo ultrapassado por Russell. Após a última parada de Norris, o britânico recuperou um tempo de corrida equivalente a um pitstop para repassar Verstappen com facilidade e conquistar o que acabou sendo o quarto lugar.

"Acho que pagamos o preço com a mudança que fizemos na classificação", explicou o piloto holandês. "Isso tornou o carro muito difícil de dirigir".

"O carro estava pulando muito. As rodas saíam do chão nas curvas de baixa velocidade, então, quando não há contato com o asfalto, é muito difícil".

"Ganhamos e perdemos como equipe. Achamos que seria uma boa direção para seguir e, no final, não foi".

Verstappen apontou que o novo design do assoalho melhorou o comportamento do carro antes da mudança errada de configuração, então o fim de semana não foi um desastre absoluto no contexto mais amplo da temporada e do desempenho de longo prazo da Red Bull.

"O carro parecia um pouco melhor do que o que tínhamos antes, o comportamento geral é melhor. É que você sempre tenta fazer mudanças para deixar o carro ainda melhor, mas infelizmente o que fizemos o deixou pior", disse ele.

"Eu tinha a conexão com o carro, mas, infelizmente, com a mudança que fizemos, a perdemos novamente. Mas a corrida mostrou que, com Checo, quando ele estava um pouco mais feliz, o carro estava com um desempenho um pouco melhor. Estamos nessa luta".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, sugeriu que a escolha da configuração de Verstappen teve um impacto negativo no desgaste dos pneus, especialmente quando ele ficou preso atrás dos titulares de pneus duros Alex Albon e Norris.

"O carro de Checo era muito rápido, acho que podemos ter introduzido algo no carro de Max que não funcionou tão bem e provavelmente danificou bastante os pneus lutando naquele grupo por um período de tempo tão longo", disse Horner à Sky Sports F1.

"Se você olhar para o stint de Russell, ele começou muito, muito lentamente e, em seguida, apenas se desenvolveu e teve um pneu melhor no final, então sim, realmente muito, muito frustrante".

"Haverá um grande post-mortem para ver quais são as variações entre os dois carros, que obviamente são razoavelmente sutis. Mas ele não estava tão confortável quanto o Checo, então, obviamente, precisamos investigar isso para entender o motivo.

Considerando que o companheiro de equipe de McLaren, Oscar Piastri, venceu a corrida, Baku ainda pode parecer uma oportunidade perdida maior para Norris do que para Verstappen. Mas cada ponto será importante, especialmente quando a F1 se dirigir ao calcanhar de Aquiles da Red Bull em Singapura nesta semana, o que provavelmente será outra rodada de limitação de danos.

Mas, apesar de Norris tê-lo superado e chegado em quarto lugar após largar do 15º lugar, Verstappen disse que não ficou muito chateado por ter cedido três pontos ao piloto da McLaren, devido ao comportamento calamitoso do carro com o qual ele lidou. "Provavelmente, isso é positivo para mim", acrescentou, já que a diferença caiu para 59 pontos a sete corridas do fim.

"Eu gostaria de ter aumentado a diferença, mas com nossa corrida, estou muito feliz por ter sido apenas isso".

"O que posso fazer em Singapura? Bem, estamos tentando otimizar a configuração para entender o que fizemos de errado aqui. Não acho que será nossa melhor pista, naturalmente, mas vamos ver. Talvez ela nos surpreenda".

"Nunca é bom ver [a McLaren liderando a classificação dos construtores]. Mas a luta ainda não acabou. Vamos tentar recuperar isso".

