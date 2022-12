Carregar reprodutor de áudio

Surpreendentemente, a 'dança das cadeiras' da Fórmula 1 em 2022 não se limitou apenas ao mercado de pilotos e atingiu também os chefes de equipe. Nesta terça-feira, a categoria foi tomada por um 'furacão' que assolou a troca de comando das equipes para o próximo ano.

Ferrari

Tudo começou com o anuncio da saída de Mattia Binotto no fim de 2022, após quatro anos como team principal da escuderia italiana. Para o lugar, Fred Vasseur, chefe de equipe da Alfa Romeo, foi nomeado como substituto - e o trabalho do francês já se inicia em 9 de janeiro.

McLaren

'Roubando' o brilho da chegada de Vasseur em Maranello, a McLaren surpreendeu a todos ao anunciar que Andreas Seidl não seguirá no comando do time de Woking em 2023. Andreas esteve a frente do esquadrão papaia desde 2019 e agora assume o cargo de CEO da Sauber - antes ocupado por Fred Vasseur. Para o lugar de Seidl, Zak Brown - CEO da equipe inglesa - nomeou Andrea Stella que está no time desde 2015.

Alfa Romeo

Com a ida de Vasseur à Ferrari, a Alfa Romeo segue com a função de chefe de equipe em aberto. O time esclareceu que no momento oportuno irá anunciar o substituto de Fred Vasseur. Vale lembrar que Andreas Seidl assume apenas como CEO.

Williams

Aparentemente fora do 'círculo' Ferrari/Alfa Romeo/Sauber, a Williams também busca um nome para comandar a equipe de Fórmula 1. Jost Capito deixou o cargo após dois anos.

Confira como está o mercado de chefes de equipe

Equipe Chefe de equipe Red Bull Christian Horner Mercedes Toto Wolff Ferrari Fred Vasseur Alpine Otmar Szafnauer McLaren Andrea Stella Alfa Romeo EM ABERTO Haas Guenther Steiner Aston Martin Mike Krack AlphaTauri Franz Tost Williams EM ABERTO

