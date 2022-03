Carregar reprodutor de áudio

Martin Brundle, ex-piloto da Fórmula 1 e atual comentarista da Sky Sports, está convencido de que Lewis Hamilton voltará mais forte após a decepção de 2021. O heptacampeão obviamente sofreu um golpe quando o título lhe escapou na última volta da temporada passada a favor de Max Verstappen, com toda a polêmica do safety car em Abu Dhabi.

Depois de passar as férias longe da vida pública e das mídias sociais, criando rumores sobre seu futuro na categoria, ele voltou à pista durante os testes de Barcelona e do Bahrein. Havia a chance de ele aposentar? "Não. Eu não acreditei em nada", disse Brundle. "Você sabe, ele está em boa forma. E o que mais iria fazer? Por que deixar a equipe de fábrica da Mercedes?

"Ele obviamente ganha dinheiro e faz o que ama, é nisso que ele é o melhor. É um candidato claro para o melhor de todos os tempos. Ele sempre diz que não olha para os recordes, mas tenho certeza ele quer estabelecer novas marcas - eu sempre disse que não acreditava que [Hamilton ia sair], tenho certeza de que eles estavam montando, com foco, o carro de 2022 na fábrica e que Lewis estava apenas agindo em conjunto."

A amarga desilusão em Abu Dhabi não deve influenciá-lo negativamente nesta temporada, de acordo com Brundle, nem sua idade, agora que o piloto da Mercedes é o segundo mais velho do grid atrás apenas de Fernando Alonso. Martin está "absolutamente convencido" de que seu compatriota está voltando mais forte.

"Vimos como ele e seu pai lidaram bem com a decepção logo após a corrida de Yas Marina", relembrou o analista. "E posso entender por que ele desapareceu por um tempo nas mídias sociais. Pelo que vi, no ano passado - com a idade avançada - ele estava andando melhor do que nunca. E a forma física claramente não é um problema."

"Felizmente, hoje em dia os pilotos não têm os grandes acidentes onde quebram partes do corpo e batem com a cabeça. De qualquer forma, ele está em ótima forma, e acho que será uma força da natureza quando voltar."

De qualquer forma, Hamilton tem um novo desafio para assumir com um novo parceiro ao seu lado, o promissor George Russell, que pode lhe dar mais problemas do que Valtteri Bottas. O duelo também será imenso para o jovem, que se junta a uma equipe de ponta ao lado de um dos melhores da história após três temporadas com a Williams acompanhado de Nicholas Latifi.

"A pressão será intensa", disse Brundle sobre Russell. "Para mim, é sempre como a luz em uma flor: se recebem luz intensa, algumas florescem e outras morrem. E acho que George tem confiança para lidar com isso. Ele certamente tem talento, uma boa guiada, velocidade e condição física, além de conhecer a equipe."

"Ele não se juntará a um ambiente totalmente novo, já conhece todos muito bem por causa de seus anos na academia da Mercedes. Ninguém teria uma chance melhor que a dele, e espero grandes coisas."

"Eu também imagino que no começo ele vai olhar para os dados de Lewis e pensar, 'O quê? Como... como ele faz isso?' - você sabe, como vimos no passado com Michael [Schumacher] e outros grandes pilotos, apesar de que não tínhamos tantas informações no tempo de Ayrton [Senna].

"O maior desafio é estar no seu melhor absoluto todos os finais de semana, porque é isso que Lewis e os outros verdadeiros campeões têm. Os candidatos ao título são consistentes e acho que essa será a parte mais difícil para ele. Você sabe, podemos nos dar ao luxo de ter um fim de semana medíocre em uma Williams na parte de trás do grid, mas não em uma Mercedes."

