Martin Brundle, ex-piloto de Fórmula 1 e hoje comentarista, fez suas análises e descreveu como ele acha que a batalha do campeonato deste ano pode se desenrolar e as diferenças entre as principais equipes, focando em uma possível crise na Ferrari e na McLaren.

Com o fim do domínio de Max Verstappen e da Red Bull, a McLaren, a Ferrari e a Mercedes conseguiram liderar em alguns finais de semana, enquanto sete pilotos diferentes das quatro equipes têm pelo menos duas vitórias em 2024, o que nos dá a chance de ver uma temporada verdadeiramente clássica e acirrada este ano.

No entanto, Brundle diz que há uma ligeira diferença na forma como as equipes são montadas, com a McLaren e a Ferrari provavelmente tendo uma batalha muito dura e acirrada dentro da equipe, enquanto a Red Bull e a Mercedes podem ter uma mão mais clara para jogar. É difícil dizer se isso será vantajoso para elas.

A Sky Sports News perguntou a Brundle se ele acha que a McLaren será capaz de gerenciar adequadamente seus dois pilotos que estão disputando o campeonato, já que Verstappen, que está em busca do quinto título, claramente recebeu o status de número um na Red Bull.

"Bem, acho que é uma proposta realmente interessante no sentido de que, sim, para o campeonato de construtores, presumivelmente a McLaren começará como favorita. A Ferrari também tem uma ótima dupla com Hamilton e Leclerc. E concordo que a Red Bull e, até certo ponto, a Mercedes, serão basicamente uma equipe de um homem só."

"Há George Russell, que, ao lado de Kimi Antonelli, deve fazer muito, mas como um novato de 18 anos, ele cometerá muitos erros, enquanto Max vai dominar. Acho que Liam Lawson será mentalmente forte e forte o suficiente para ser um número dois adequado, mas a Red Bull e a Mercedes serão uma equipe de um homem só em termos de títulos individuais".

"A McLaren e a Ferrari, por sua vez, terão brigas internas. Elas podem estar roubando pontos umas das outras. Mas em um campeonato de 24 corridas, as equipes não podem se preocupar com isso até agosto ou setembro".

