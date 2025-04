Martin Brundle, ex-piloto de Fórmula 1, criticou Max Verstappen após sua penalidade de tempo na primeira volta em Jeddah. De acordo com o britânico, o tetracampeão exagerou no duelo com Oscar Piastri, da McLaren, que acabou vencendo a corrida.

Na largada, Piastri saiu de forma excelente do P2 e estava ao lado de Max Verstappen por dentro quando ele entrou na curva 1. As diretrizes de 2025 exigem que um piloto que esteja "suficientemente próximo" possa reivindicar a curva, sem a obrigação de deixar espaço do lado de fora.

Brundle explica em sua coluna na Sky Sports F1: "Isso foi introduzido para evitar que o piloto do lado de fora simplesmente solte o freio, ou até mesmo acelere, saia da pista e depois afirme que estava à frente e que não havia recebido espaço - e, assim, facilmente leve o piloto do lado de dentro a uma penalidade. Exatamente o que Max tentou no domingo à noite".

Verstappen seguiu em frente e manteve a liderança. O controle de corrida impôs uma penalidade de cinco segundos por isso. Brundle disse que a infração foi clara: "Às vezes, você pode olhar para os incidentes de diferentes ângulos, discutir o cenário e questionar suas impressões iniciais, mas acelerar na área de escape com relativamente pouco ângulo de direção claramente deu a Max uma vantagem injusta e a liderança".

"Se houvesse um muro, uma barreira de proteção ou cascalho do lado de fora da curva 1, Max teria cedido e se colocado atrás da McLaren de Piastri". Brundle acha que Verstappen avaliou mal o momento: "Ninguém brinca com os regulamentos de forma tão sofisticada quanto Max, mas desta vez ele apostou - e perdeu".

"A Red Bull interpretou mal a situação"

Na Red Bull, houve frustração. Verstappen achava que a penalidade era injustificada, e o chefe da equipe, Christian Horner, o apoiou publicamente.

Brundle foi critico: "Entendo que eles estão programados para serem extremamente competitivos e sempre convencidos de que estão certos e todos os outros estão errados. É por isso que eles dominaram tantas temporadas, mas, desta vez, eles interpretaram mal a situação e foram prejudicados".

Brundle questiona se Verstappen teria se saído melhor se tivesse devolvido a posição imediatamente. "Talvez ele tivesse vencido se a equipe tivesse dito diretamente a ele para devolver a posição. Por outro lado, ele agora estava pilotando com ar livre, o que o ajudou a proteger os pneus e a superaquecer os freios e o motor".

"Como resultado, ele teve um ritmo forte durante todo o primeiro stint. Talvez tenha valido a pena esses cinco segundos por essa vantagem", conclui.

