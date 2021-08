Para um mecânico, certamente não há trabalho melhor do que estar em uma equipe de Fórmula 1, consertando os carros mais avançados do mundo, mas como você chega lá? Quais são as habilidades necessárias, as qualificações e como entrar no mercado?

Para descobrir como chegar à categoria, conversamos com Elliot Parkes - o mecânico nº 1 de Nikita Mazepin na Haas - para descobrir tudo sobre a função e as peças que os fãs não veem.

Qual é o seu papel?

Eu sou o mecânico nº 1 de Mazepin. Supervisiono uma equipe número 2 e sou responsável pela construção, confiabilidade e segurança de todos os aspectos do carro.

Como você se torna um mecânico?

Eu saí da escola e fui para o Motorsport College em Silverstone e comecei um aprendizado de lá - em categorias júnior, com experiência e trabalhos de graça ou pelo custo do seu combustível. Terminei meu aprendizado em uma equipe de Fórmula 3 e passei para a GP2 antes de finalmente entrar na Fórmula 1.

Quais qualificações você precisa?

Nenhuma! Claro, é útil obter suas qualificações para entrar em cena na faculdade ou em uma equipe de nível inferior, se, por exemplo, você chegar aos dois finalistas e eles levarem isso em consideração.

O que você deve estudar na escola?

Qualquer coisa relacionada à tecnologia, como tecnologia de design na escola, pode ser benéfica.

Que outras habilidades são úteis?

Você deve ter um bom conhecimento de sistemas mecânicos. A melhor educação que você pode se dar é garantindo que você é a pessoa que conserta sua própria bicicleta quando é mais jovem, desmontando coisas e bagunçando com elas.

Como posso obter experiência de trabalho?

Pergunte e esteja disposto a trabalhar de graça para começar. É a única maneira, pois há muito pouco dinheiro no lado das categorias júnior. Envie seu currículo - mesmo se não houver muito sobre ele neste momento - porque ele mostrará que você está interessado. Deixe claro que está disposto a viajar, pague para ir a lugares e durma em qualquer lugar! É uma experiência valiosa e sempre notada, mesmo nessa fase inicial.

Você vai às corridas?

Sim, incluindo testes.

Como é um dia de trabalho para você?

Geralmente é um começo cedo, com a sexta-feira sendo o dia mais longo na pista. Você vai chegar à garagem, praticar pit stop, tomar um café da manhã rápido antes de trabalhar até a primeira sessão de treinos.

Entre as sessões, dependendo de quão bem foi, você só precisa limpar e reabastecer o carro, mas se não tiver corrido tão bem, você pode esticar até o início da próxima. Em seguida, nos preparamos para o dia seguinte e o carro geralmente muda bastante. Muitas vezes, corremos para o portão para ter certeza de que estamos fora da pista antes do toque de recolher entrar em ação.

Qual é a sua função envolvendo pit stops?

Nos últimos anos, eu tenho sido o homem da pistola hidráulica na dianteira direita, então administro esse lado porque sou a pessoa que dá o 'ok' para ir. Ao pressionar esse botão, você tem que ter certeza de que todos os outros fizeram sua parte, está seguro e está completo.

Quando você pressiona o botão go, não há como voltar atrás. É muita responsabilidade e você deve confiar na equipe que está ao seu redor para fazer seu trabalho também. Você se acostuma a fazer pit stops e isso se torna uma segunda natureza. Nós praticamos com frequência, mas raramente pode dar errado. Este ano é de aprendizado para nós, mas se estamos competindo por lugares ou pontos, a pressão volta.

