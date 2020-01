A novela do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 se arrasta há muito tempo. Desde que a Liberty Media assumiu o comando da categoria, a empresa deseja realizar uma etapa do mundial na cidade, mas esbarra em uma forte resistência da população local.

Uma das possibilidades apresentadas no ano passado era a de fazer o GP nas imediações do Hard Rock Stadium, que pertence ao Miami Dolphins, time que compete na Liga Nacional de Futebol Americano (NFL). Mas, desde o anúncio do projeto, a União das Famílias da Região de Miami Gardens tem se mostrado contra o evento. Entre as razões apresentadas estão o impacto ambiental, o barulho e os problemas de trânsito que seriam criados com o fechamento das ruas.

Com a votação que pode aprovar a realização do GP marcada para o próximo dia 04 de fevereiro, a história deve ganhar mais um capítulo antes mesmo da votação, no próximo final de semana.

No domingo, dia 02, o Hard Rock Stadium vai receber o Super Bowl, disputa final da NFL para definir o campeão da temporada. O evento é um dos mais importantes do calendário americano, rendendo a maior audiência do ano para a televisão. E os moradores de Miami Gardens resolveram usar o espaço para tornar seus protestos conhecidos pelo país.

De acordo com informações da União, os moradores realizarão um protesto no Hard Rock Stadium das 14h às 18h, horário local. Segundo Betty T. Ferguson, moradora de Miami Gardens e ex-comissária do condado, o problema não é tanto ter um GP na cidade, mas o fato do contrato ser assinado por vários anos.

"Nós acolhemos sim grandes eventos, mas precisamos deixar claro a diferença entre o Super Bowl, que acontece aqui pela primeira vez em uma década, com a Fórmula 1, que seria realizada aqui todos os anos. O impacto negativo para Miami Gardens seria como ter um Super Bowl a cada ano por quatro dias consecutivos, com muito barulho de quatro a oito horas por dia", comentou.

O impasse entre os moradores, o condado de Miami Gardens e a Fórmula 1 chegará ao fim na próxima terça-feira, dia 04, quando será realizada a votação para determinar se Miami terá ou não uma corrida de F1.

GALERIA: Relembre as maiores corridas de recuperação da história da F1

Galeria Lista 20 - (16 posições): Peter Whitehead, Ferrari: de 19º a 3º no GP da França de 1950 1 / 20 Foto de: LAT Images 19 - (17 posições): Carlos Sainz, McLaren: de 20º a 3º no GP do Brasil 2019 2 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 18 - (17 posições): Lewis Hamilton, Mercedes: del 20º a 3º no GP da Alemanha de 2014 3 / 20 Foto de: XPB Images 17 - (17 posições): Jarno Trulli, Toyota: de 20º a 3º no GP da Austrália de 2009 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 16 - (17 posições): Rubens Barrichello, Ferrari: de 20º a 3º no GP do Canadá de 2005 5 / 20 Foto de: XPB Images 15 - (18 posições): Sebastian Vettel, Ferrari: de 20º a 2º no GP da Alemanha de 2019 6 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 14 - (18 posições): Lewis Hamilton, Mercedes: de 21º a 3º no GP de Bélgica de 2016 7 / 20 Foto de: XPB Images 13 - (18 posições): Juan Pablo Montoya, McLaren: de 20º a 2º no GP da Alemanha de 2005 8 / 20 Foto de: XPB Images 12 - (18 posições): Rubens Barrichello, Ferrari: de 18º à vitória no GP da Alemanha de 2000 9 / 20 Foto de: LAT Images 11 - (18 posições): Jacques Laffite, Ligier: de 20º a 2º no GP da Austrália de 1985 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 10 - (18 posições): John Watson, McLaren: de 21º a 3º no GP dos Estados Unidos de 1983 11 / 20 Foto de: LAT Images 9 - (19 posições): Lewis Hamilton, Mercedes: de 22º a 3º no GP da Hungria de 2014 12 / 20 Foto de: XPB Images 8 - (19 posições): Kimi Raikkonen, McLaren: de 22º a 3º no GP do Bahrein de 2006 13 / 20 Foto de: XPB Images 7 - (20 posições): Teo Fabi, Brabham: de 23º a 3º no GP dos Estados Unidos de 1984 14 / 20 Foto de: LAT Images 6 - (20 posições): Ron Flockhart, Connaught B Alta: de 23º a 3º no GP da Italia de 1956 15 / 20 Foto de: LAT Images 5 - (21 posições): Sebastian Vettel, Red Bull: de 24º a 3º no GP de Abu Dhabi de 2012 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 4 - (21 posições). Niki Lauda, McLaren: de 23º a 2º no GP dos Estados Unidos de 1983 17 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 3 - (21 posições): Emerson Fittipaldi, Skol Fittipaldi: de 24º a 3º no GP dos Estados Unidos de 1980 18 / 20 Foto de: LAT Images 2 - (22 posições): John Watson, McLaren: de 22º à vitória no GP dos Estados Unidos de 1983 19 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1 - (25 posições): Onofre Marimón, Maserati 250F: de 28º a 3º no GP da Grã-Bretanha de 1954 20 / 20 Foto de: LAT Images

Related video