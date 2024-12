Confira as maiores multas da história da Fórmula 1

Na Fórmula 1, os regulamentos regem tudo, desde a flexão da asa até a quantidade de tempo que os mecânicos devem passar na pista e a quantidade de tempo que as equipes podem usar o túnel de vento.

Quando os carros estão na corrida, os regulamentos continuam a se acumular, desde os limites da pista até as compensações para os carros mais lentos, de modo que os infratores das regras geralmente têm de cumprir sua pena durante a corrida ou sofrer uma penalidade mais grave, como sair dos boxes.

As equipes geralmente arcam com o ônus das infrações durante um fim de semana de corrida, variando de penalidades no grid a penalidades financeiras a serem pagas pela equipe. Se um código de conduta específico não for seguido, as equipes geralmente são responsabilizadas.

Por exemplo, se um piloto não for avisado a tempo de que um carro mais rápido está se aproximando (durante os treinos livres ou de classificação), ou se os mecânicos deixarem o grid tarde demais antes de um GP, são as equipes que recebem multas, penalidades ou sanções.

No entanto, há outro mundo de punições para os pilotos que violam as regras.

Com a recente controvérsia sobre os pilotos de F1 que foram multados por xingar - e, posteriormente, pediram à FIA que os tratasse como "adultos" - as multas aos pilotos de F1 não desaparecerão. Além disso, nos últimos anos, tem sido raro os pilotos escaparem das multas.

A partir de 2023, os pilotos de F1 poderão ser multados em até um milhão de euros. Se esse valor lhe parecer excessivo, você pode estar certo: nenhum piloto atual ainda foi multado nesse valor. Quer saber por que eles podem ser multados?

Para colocar as coisas em perspectiva para futuras decisões envolvendo multas de pilotos, aqui estão algumas das mais sérias punições a pilotos de F1 que foram impostas como penalidade financeira.

Romain Grosjean, Lotus E20 Renault, Sergio Perez, Sauber C31 Ferrari, Fernando Alonso, Ferrari F2012, e Lewis Hamilton, McLaren MP4-27 Mercedes colidem na largada. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Colisões

A Fórmula 1 não seria a Fórmula 1 sem áreas cinzentas de interpretação. Para os comissários, tentar policiar as duras batalhas em alguns dos carros de corrida mais rápidos do mundo nunca é uma tarefa fácil, mas as penalidades financeiras às vezes são usadas quando um incidente vai além de um erro de corrida e se torna uma situação que envolve vários competidores.

Veja, por exemplo, a largada de Romain Grosjean no GP da Bélgica de 2012. Ele bateu em cinco carros, incluindo dois concorrentes ao campeonato, o que lhe rendeu uma penalidade de uma corrida e uma multa de 50 mil euros, a ser paga integralmente.

Jos Verstappen, Benetton B194 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Antes disso, as multas por colisão na pista eram relativamente pouco frequentes, com um dos incidentes mais memoráveis envolvendo Eddie Irvine no GP do Brasil de 1994.

Lutando com Jos Verstappen e se aproximando de um carro com volta (no último ano antes da introdução das bandeiras azuis), Irvine tentou ultrapassar o carro mais lento, sem perceber que Verstappen já havia parado ao seu lado.

Depois de ser empurrado para a grama para evitar Irvine, Verstappen rodou e bateu em um quarto carro - a McLaren de Martin Brundle, que estava à frente do pelotão e diminuindo a velocidade para a curva da frente. Quando o carro de Verstappen rodou, o pneu traseiro direito atingiu visivelmente o capacete de Brundle, que rodou indefeso na grama. Milagrosamente, Brundle não se feriu gravemente.

Quando Irvine foi multado em 10 mil dólares e recebeu uma penalidade de uma corrida por causar o incidente, sua equipe Jordan recorreu e a penalidade da corrida foi alterada para um banimento de três corridas.

Sergio Pérez, Sauber C31, se retira após seu acidente com Pastor Maldonado, Williams FW34. Foto de: Motorsport Images

No GP da Inglaterra de 2012, Sergio Pérez estava lutando com Pastor Maldonado. Ao defender-se por dentro, o carro de Maldonado bateu em Pérez, tirando Checo da corrida. Os comissários penalizaram a condução de Maldonado com uma multa de 10 mil euros e uma reprimenda que alguns consideraram muito branda na época.

Considerando o incidente envolvendo o companheiro de equipe de Pérez na mesma corrida, talvez não. Na Fórmula 1, é mais caro colidir com os membros de sua equipe do que com seus companheiros de equipe.

Ao se aproximar de seu pit stop no GP da Inglaterra de 2012, Kamui Kobayashi atropelou alguns de seus mecânicos da Sauber, dois dos quais precisaram de atendimento médico. Kobayashi foi multado em 25 mil euros pelo incidente e disse aos repórteres: "Lamento muito que isso tenha acontecido e espero que os três mecânicos que atingi se recuperem logo".

Lewis Hamilton, da Mercedes-AMG, se retira da corrida. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Não atravesse a pista

Se há uma multa garantida que os pilotos de F1 podem receber, é a de atravessar a pista durante uma sessão em que os carros estão na pista. Essa é uma das penalidades mais consistentes dos últimos anos, e uma das mais significativas.

Em 2023, no GP do Catar, Lewis Hamilton e George Russell colidiram na primeira curva da primeira volta, o que tirou Hamilton da corrida. Ao retornar aos boxes, ele cruzou a pista durante um período de safety car, o que lhe rendeu uma multa de 50 mil euros, metade da qual foi suspensa.

Da mesma forma, na largada do GP de Miami 2024, Lando Norris foi multado em 50 mil euros, metade do valor suspenso, por cruzar a pista durante a corrida de sprint enquanto o safety car estava acionado.

Carlos Sainz foi multado em 25 mil euros por cruzar a pista após um acidente no Q3 durante o fim de semana do GP de Singapura de 2024, com 12.500 euros suspensos se nenhum outro incidente ocorresse durante a temporada. Nenhum ocorreu.

James Hunt, Teddy Mayer e Bernie Ecclestone Foto de: Motorsport Images

Multas clássicas

As temporadas clássicas da Fórmula 1 foram, às vezes, caracterizadas como um circo selvagem e ousado, com pouca preocupação com a segurança e uma atitude de 'deixar rolar' com relação ao comportamento esperado dos pilotos. Às vezes, isso pode ter sido verdade, mas isso não significa que alguns pilotos não mereciam ser multados.

Em 1977, James Hunt estava em uma disputa acirrada com Mario Andretti pela vitória no GP do Canadá em Mosport Park. Os dois pilotos haviam ultrapassado um ao outro até o terceiro lugar, que era ocupado pelo companheiro de equipe de Hunt na McLaren, Jochen Mass. Quando os líderes chegaram a uma volta de Mass, as McLarens colidiram e Hunt foi eliminado da corrida.

Obviamente furioso, Hunt gesticulou para seu companheiro de equipe Mass (que terminaria em terceiro lugar), antes de direcionar sua ira para um comissário voluntário chamado Ernie Strong, que tinha ido verificar o piloto da McLaren. Hunt deu a volta no carro e, inexplicavelmente, deu um soco nele, derrubando Strong.

Ao perceber o que havia feito, Hunt se ofereceu para ajudar, mas o estrago já estava feito: Hunt recebeu uma multa máxima de dois mil dólares, mais 750 dólares por retornar aos boxes sem segurança.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto de: Erik Junius

Polêmica dos piercings

Lembra que em 2022, no GP de Singapura, Lewis Hamilton teve que comparecer perante os comissários por violar as restrições de piercings e joias em seu corpo, e o agora ex-piloto da Mercedes recebeu uma isenção porque não podia removê-las facilmente?

Era um piercing no nariz, originalmente soldado e fixado de forma semipermanente. Ao tentar substituí-lo por um piercing que pudesse ser facilmente removido, Lewis contraiu uma infecção persistente no nariz. Algumas corridas depois, a FIA foi informada de que Hamilton ainda estava usando a joia na pista e novamente foi convocado pelos comissários.

Com o atestado médico em mãos, foi explicado que as joias deveriam permanecer enquanto o nariz de Hamilton se curava, e o heptacampeão escapou de uma multa (os comissários, no entanto, multaram a Mercedes em 25 mil euros por ter preenchido incorretamente um formulário de autodeclaração afirmando que Lewis não havia usado joias na pista).

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Multas por palavrões

Embora a 'boca suja' dos pilotos tenha sido um tema polêmico em 2024, o caso de que todos se lembram com Max Verstappen resultou na prestação de serviços comunitários ao tetracampeão, considerada uma "sanção mais alta" do que uma multa financeira única.

Entretanto, em comparação com Yuki Tsunoda, a "multa" de Verstappen foi quase gentil. Ao ser atingido por outro carro durante a classificação para o GP da Áustria de 2024, Tsunoda disse "esses caras são uns retardados", o que lhe rendeu uma multa de 40 mil euros, com metade suspensa desde que incidentes semelhantes não ocorram em 2024.

Charles Leclerc foi o terceiro piloto a ser multado por xingar em 2024, desta vez na coletiva de imprensa pós-corrida do GP do México. Reagindo com sinceridade a uma batalha na pista, o uso do palavrão por Leclerc lhe custou 10 mil euros, com metade suspensa por 12 meses se sua linguagem permanecer limpa.

Sebastian Vettel, Ferrari, na coletiva de imprensa Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images

Vettel e suas punições

Sebastian Vettel não só provou seu valor na pista como tetracampeão, mas também para os comissários da FIA por suas formas criativas de cobrar multas.

No GP do Brasil de 2018, os comissários citaram o alemão por "má conduta na balança" após a classificação, quando os gestos de mão e a direção de Vettel deixaram balanças quebradas em seu rastro. Custo para a FIA? 25 mil euros.

No GP da Áustria de 2022, Vettel saiu da reunião de pilotos, o que não é permitido. Depois de se acalmar, Vettel pediu desculpas e foi destacado por ter tido uma conversa construtiva com os dirigentes. Posteriormente, a FIA lhe aplicou uma multa de 25 mil euros, suspensa integralmente desde que Vettel não cometesse mais nenhuma infração naquele ano.

Sebastian Vettel, Aston Martin, retorna aos boxes. Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Anteriormente, em 2022, Vettel subiu a bordo de uma scooter de um comissário de bordo após o TL1 na Austrália para retornar aos boxes depois que seu Aston Martin parou na lateral da pista. O problema é que as scooters não são permitidas na pista sem a permissão do controle de corrida.

Se você assistir ao replay oficial dessa sessão, você perceberá o que poderia tê-lo colocado em mais problemas: ele estava com o capacete pela metade, acenava para o público, fez algumas curvas e tudo foi capturado pela transmissão mundial. Essa volta amigável na garagem custou a Vettel cinco mil euros.

Max Verstappen, da Red Bull Racing, chega ao Parc Ferme após a classificação. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A batalha de 2021 e suas penalidades

Pode ter culminado em um único momento, mas 2021 teve algumas penalidades bizarras para os candidatos ao campeonato de pilotos.

Após a classificação e a saída de seu carro no GP do Brasil de 2021, Max Verstappen tocou a asa traseira da Mercedes de Lewis Hamilton no parque fechado, uma infração ao artigo 2.5.1 do Código Esportivo Internacional. Verstappen foi prontamente multado em 50 mil euros.

O dia seguinte foi um ponto de virada no campeonato, com Hamilton vencendo a corrida a partir do 10º lugar no grid.

Exultante, Hamilton soltou o cinto de segurança durante a volta da vitória, mas isso foi visto em todo o mundo e considerado pelas autoridades como um mau exemplo para os "pilotos de categorias inferiores". Hamilton foi multado em cinco mil euros, com mais 20 mil euros suspensos até o final de 2022.

George Russell, Mercedes F1 W15, à frente de Lando Norris, McLaren MCL38 e os demais na largada. Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Mesmas etapas, mesmas multas, pilotos diferentes

Estranhamente para a F1, o GP do Brasil de 2024 viu dois pilotos serem multados pela mesma infração de regra. Desta vez, Lando Norris e George Russell saíram do grid depois que a placa "largada abortada" foi exibida. O custo? Cinco mil euros para cada um.

Em 2022, três pilotos receberam a mesma multa pela mesma infração: ter seus fisioterapeutas pessoais no parque fechado. Leclerc, Hamilton e Verstappen foram multados em 10 mil euros cada um pela FIA por essa infração de regra no GP da Áustria.

Juan Pablo Montoya na liderança enquanto Ralf Schumacher colide com Kimi Raikkonen. Foto de: Ferrari Media Center

Podemos ter uma multa, por favor?

Finalmente, o único caso em que uma penalidade financeira foi a opção preferida.

No início da dura temporada de 2003, o piloto da Williams, Ralf Schumacher, estava lutando com seus rivais pela liderança do campeonato de pilotos. Um incidente na primeira volta do GP da Alemanha fez com que Schumacher recebesse uma penalidade de 10 posições no grid por causar uma colisão e deixar três carros fora da disputa pela vitória.

A Williams recorreu dessa decisão, perdendo o recurso. No entanto, dadas as implicações para o campeonato, a penalidade de 10 posições no grid para a corrida seguinte foi considerada inadequada e foi alterada para uma multa de 50 mil dólares.

Kimi Raikkonen, que havia sido eliminado no acidente com Ralf Schumacher no início do ano, terminou o campeonato de pilotos apenas dois pontos atrás do irmão de Ralf, Michael Schumacher.

