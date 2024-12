F1 manterá os atuais testes de asa dianteira flexível; saiba mais

Nenhuma mudança será feita nos testes de flexão da asa dianteira usados na Fórmula 1, apesar da pequena confusão de 2024 sobre a flexão das asas, de acordo com o chefe de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis.

Em resposta a uma consulta feita por Ferrari e Red Bull em 2024 sobre a flexibilidade das asas dianteiras pertencentes a outras equipes, principalmente McLaren e Mercedes, a FIA colocou câmeras de monitoramento nos carros a partir do GP da Bélgica.

Isso não foi feito com o objetivo de alterar os regulamentos a curto prazo, mas como parte de uma missão de apuração de fatos para determinar o que deveria ser feito com as futuras iterações das regras.

Nesse meio tempo, a FIA declarou que não tinha problemas com as asas da McLaren e da Mercedes; desde que elas passassem nos testes de flexibilidade, o órgão regulador estava satisfeito.

Mas Tombazis explicou que a diferença de carga entre cada asa dianteira no grid dificultava a criação de um teste único para a FIA, a fim de impedir qualquer exploração da aeroelasticidade.

"Estamos muito satisfeitos com o que vimos", explicou Tombazis em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Apresso-me em dizer que nem sempre é uma questão de estar feliz ou não.

"É também uma questão de saber se você acha que um teste significativo pode ser feito".

"Um dos desafios da asa dianteira é que, em comparação com outras partes do carro, a carga da asa dianteira é muito mais variada entre os carros em um determinado local e assim por diante".

"Portanto, a maioria dos testes está relacionada à carga de uma determinada direção, determinada posição de aplicação, determinada magnitude que não deve produzir uma [determinada] deformação".

"Os testes mais bem-sucedidos imitam o máximo possível o que acontece na vida real com as cargas e, na asa dianteira, por exemplo, isso é razoavelmente bem-sucedido. Na asa dianteira, a variedade entre os carros tornaria isso bastante difícil."

Tombazis acrescentou que não houve mudanças nos testes de flexão da asa dianteira desde que os regulamentos atuais foram introduzidos em 2022 e, como parte disso, não haveria mudança de rumo para 2025.

A Ferrari já teria desenvolvido sua própria versão de asa dianteira flexível em 2024, e essa também é uma oportunidade oferecida à Red Bull, caso ela ainda não tenha criado sua própria variante.

"Obviamente, houve muito burburinho sobre isso durante o verão e o início do outono", acrescentou Tombazis.

"Deixamos bem claro para as equipes, pelo menos desde 2022, que não estávamos planejando introduzir mais testes na asa dianteira e mantivemos isso."

