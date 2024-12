F1: Sem vaga em 2025, Colapinto revela que negociou com Red Bull

O piloto argentino Franco Colapinto, que está fora do grid de 2025 da Fórmula 1, falou sobre seu futuro em uma nova função, após ser rejeitado pela Red Bull, e continua na busca por uma nova oportunidade na categoria.

A RBR fez mudanças em sua formação de pilotos para a próxima temporada depois que o fraco desempenho de Sergio Pérez fez com que a equipe terminasse em terceiro lugar no campeonato de construtores, apesar de Max Verstappen ter garantido o tetracampeonato de pilotos.

Liam Lawson foi escolhido para assumir o lugar de Pérez, que estava em dificuldades, após meses de especulação sobre quem ocuparia o lugar na Red Bull. Embora a lista final tenha sido reduzida a Lawson e Yuki Tsunoda, outro nome foi inicialmente cotado para assumir o assento do piloto mexicano.

Depois de sua impressionante estreia com a Williams, Franco Colapinto era o favorito para o cargo na Red Bull, mas os rumores sobre ele desapareceram imediatamente após sua série de acidentes no final da temporada.

Com Carlos Sainz assumindo o lugar de Colapinto na equipe para a próxima temporada, a estrela da Williams não garantiu um lugar no grid do próximo ano depois que Isack Hadjar foi para a RB.

Desde então, o piloto argentino falou sobre seu novo papel na F1, depois de ter sido rejeitado pela RBR, e tem como meta um retorno à Williams: "Acho que serei o piloto reserva da Williams em 2025", disse Colapinto, ao jornal argentino La Nación.

"Houve negociações com a Red Bull depois da minha primeira corrida, mas eles têm uma academia de pilotos muito forte, precisam mostrar que funciona, que têm candidatos que podem entrar em qualquer um dos quatro carros, e quando você estabelece um preço para um piloto, como a Williams fez comigo, as negociações foram para outro lado", disse ele.

Colapinto, no entanto, continua esperançoso de um retorno completo à F1 e está de olho em uma possível vaga na Alpine: "É preciso esperar e estar sempre pronto porque, embora eu não tivesse uma vaga para 2025, acabei correndo na F1 em 2024".

"Há muita dinâmica envolvida, há situações que podem surgir e as coisas podem se encaixar, como minhas nove corridas deste ano".

"Na Alpine, eles têm contratos com seus pilotos. É por isso que eu digo que minha situação na Williams é a de um piloto reserva... talvez uma vaga possa surgir no meio da temporada, como neste ano", conclui.

