O consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, explicou por que Yuki Tsunoda não foi escolhido como companheiro de equipe de Max Verstappen na equipe principal de Fórmula 1.

Tsunoda conseguiu superar os três companheiros de equipe que se juntaram à equipe depois de Pierre Gasly: Nick de Vries, Daniel Ricciardo e Liam Lawson.

No entanto, foi Lawson quem conquistou a vaga na equipe taurina. Em uma entrevista ao sport.de, Marko afirmou que havia muitos fatores por trás dessa decisão, a maioria deles mentais e emocionais.

"No momento, em termos de velocidade, Tsunoda é definitivamente o mais rápido dos dois", explica Marko. "Mas ele tem dificuldades com a consistência e comete erros o tempo todo".

O consultor também disse que o piloto japonês às vezes perde o controle durante as corridas: "Ele tem explosões emocionais e, embora tenha melhorado muito nesse aspecto, isso não desapareceu completamente".

"Nessas situações, ele perde o controle, fica mais lento e tem dificuldade para se concentrar".

De acordo com Marko, essas instabilidades emocionais representam um grande risco para a Red Bull. O austríaco acrescenta que correr contra um companheiro de equipe dominante como Verstappen poderia ter um enorme impacto emocional sobre Tsunoda.

"Achamos que se ele perceber que não pode ultrapassá-lo ou mesmo se aproximar dele quando estiver correndo ao lado de Max, ele terá sérias dificuldades emocionais."

"Isso pode afetar ainda mais seu desempenho se as coisas não saírem como ele imaginava."

Marko acrescentou que Tsunoda não ficou surpreso com a decisão: "Essa notícia não foi uma surpresa completa para Tsunoda. Ele estava esperando esse resultado e estava preparado para isso em algum momento".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing RB20

Conselhos para Lawson

No entanto, Marko também aconselhou Lawson sobre a pressão que é pilotar ao lado do tetracampeão da F1, exigindo resultados dos jovem neozelandês:

"Ele deve conseguir ficar a menos de três décimos de Max tanto na classificação quanto nas corridas", disse Marko. "Isso deve ser suficiente para acumular pontos para o campeonato de construtores".

"Gradualmente, ele terá que melhorar o máximo possível, mas sempre tendo em mente que está pilotando ao lado do melhor piloto da F1 no momento".

"Ao fazer isso, ele não deve se envolver com o lado técnico das coisas, como configurações e estratégias, por exemplo, algo que outros companheiros de equipe fizeram no passado".

"Liam terá de aceitar que Verstappen é o melhor. Veremos o quão perto ele pode chegar, mas ele não deve entrar no carro com o objetivo de bater Verstappen. Isso deu errado com todos os seus companheiros de equipe".

