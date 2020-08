F1: Verstappen dá show e supera Hamilton e Bottas no GP de 70 Anos

Piloto holandês da Red Bull, Max Verstappen fez uma corrida espetacular em Silverstone neste domingo e venceu o GP de 70º aniversário da Fórmula 1, superando as Mercedes do britânico Lewis Hamilton e do finlandês Valtteri Bottas.

O hexacampeão mundial ultrapassou o companheiro no fim para chegar em segundo. O quarto colocado foi Charles Leclerc, monegasco da Ferrari. O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, completou o top-5.

A corrida

Na largada, Bottas foi atacado por Hamilton, mas manteve a ponta. Verstappen saltou bem e passou Hulkenberg, que foi atacado por Ricciardo. O substituto de Sergio Pérez na Racing Point se defendeu bem e o piloto da Renault acabou ultrapassado por Stroll.

Logo na sequência, Gasly se manteve em sétimo e Norris foi bem para subir para oitavo, à frente de Albon e Leclerc, que passou a ser atacado por Sainz. Vettel errou na primeira curva, perdeu o controle do carro e caiu de 11º para o fim do pelotão.

Na oitava volta, Gasly e Albon já tinham feito seus pit stops para colocar pneus duros, promovendo Sainz e Esteban Ocon, piloto francês da Renault, ao top-10. Cinco giros depois, foi a vez de Norris e Bottas pararem para colocar os compostos mais duráveis.

A liderança ficou com Hamilton, que sofria forte pressão de Verstappen. Logo depois, o hexacampeão mundial foi para os boxes, retornando à pista atrás de Bottas, também com pneus duros. Na sequência, foi a vez de Hulk processar tal mudança.

Verstappen seguiu na pista com os compostos mais duráveis com os quais largou, à frente de Bottas, Hamilton, Hulk, Stroll, Ricciardo, Leclerc, Norris, Albon e Ocon. Na metade da prova, Gasly fez mais uma parada para colocar um novo jogo de pneus duros.

Na volta 27, Verstappen colocou compostos médios e voltou à pista logo atrás de Bottas e à frente de Hamilton. Instantes depois de retornar dos boxes, o piloto da Red Bull superou o concorrente da Mercedes e reassumiu a liderança.

Verstappen e Bottas pararam novamente para colocar pneus duros no 32º giro, deixando a liderança para Hamilton, que sofria com o desgaste de seus compostos duráveis, mas já bastante utilizados.

Na volta 42 do total de 52, Hamilton também colocou novos pneus duros e partiu para o ataque sobre a Ferrari de Leclerc, que tinha os mesmos compostos, mas já bastante velhos e desgastados.

Hamilton logo ultrapassou Leclerc e seguiu em busca de Bottas e Verstappen. Hulkenberg fez mais um pit stop e colocou pneus macios, voltando em sétimo, atrás do quinto Stroll e do sexto Albon. Ocon aparecia em oitavo, à frente de Norris e Daniil Kvyat, da AlphaTauri.

Hamilton passou Bottas, mas estava muito distante de Verstappen, que venceu de forma espetacular em Silverstone. O hexacampeão mundial ainda conseguiu o ponto extra pela volta mais rápida da prova.