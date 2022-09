Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 se prepara para a terceira de três corridas em fins de semana seguidos, em um de seus locais mais tradicionais. Monza receberá mais um GP da Itália, com uma situação que os tifosi – como são chamados os fanáticos torcedores italianos – não gostariam de ver. A Ferrari se distancia cada vez mais dos títulos de pilotos e construtores, depois de um início promissor.

A quinta-feira foi o dia em que os pilotos atenderam a imprensa, mas o mercado para as vagas de 2023 ainda pega fogo, com Felipe Drugovich sendo ligado a uma vaga na Alpine, com o apoio da Renault.

O DIRETO DO PADDOCK aborda todos esses assuntos, com o comando de Carlos Costa e comentários de Erick Gabriel e Isa Fernandes, todos repórteres do Motorsport.com.

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

