Os pilotos de Red Bull, Ferrari e Mercedes acreditam que a Aston Martin "definitivamente estará brigando na frente", à medida que a temporada de 2023 da Fórmula 1 começa no Bahrein.

Houve muita especulação sobre o potencial da Aston para a próxima campanha depois que Fernando Alonso colocou o AMR23 entre os três primeiros lugares nos dois primeiros dias de teste de pré-temporada no Bahrein na semana passada e depois produziu uma simulação de corrida atraente na noite final do evento.

Falando no dia da mídia antes do GP do Bahrain deste fim de semana, Sergio Pérez, da Red Bull, Lewis Hamilton, da Mercedes, concordaram que a Aston estaria no meio dos três esquadrões que dominaram a F1 na última década, baseado no que eles testemunharam na semana passada.

Pérez disse que seu ex-time, desde os dias em que era conhecido como Force India e depois Racing Point, "parecia muito forte nos testes", o que o deixa acreditar que será "muito forte ao longo do ano".

Ele acrescentou: "Definitivamente, eles têm um carro forte e brigarão na frente".

Hamilton disse que ele e Mercedes atualmente acham que a Aston está "totalmente na luta".

"Estou muito feliz em ver que o Aston deu um passo à frente", acrescentou. "É difícil [ver a verdadeira ordem da hierarquia]. Por meio de todos os dados que temos, você não sabe em que cargas de combustível eles estavam e todas essas coisas diferentes.

"Mas parece que eles são muito fortes. E eles podem estar lutando bem na frente.

"Vamos descobrir no dia seguinte ou mais. Não posso dizer se eles estão à nossa frente ou atrás. Vamos descobrir."

Aston Martin AMR23 with engineers in pit lane Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen disse que achou que a Aston teve um "começo muito positivo" para a nova temporada, mas foram os comentários do piloto sobre o comportamento de Alonso que chamou a atenção no Bahrein nesta quinta-feira.

"Acho que a Aston Martin construiu um carro muito bom no inverno passado", disse Verstappen.

"E o que é importante também, com esses novos carros, a velocidade de classificação não importa mais. Se você tem um bom carro para a corrida, ainda poderá ultrapassar.

"Estou muito curioso para ver o que a Aston Martin poderá fazer este ano. Acho muito difícil estimar exatamente onde eles estarão, mas quando eu converso com Fernando, ele me parece bastante otimista.

"É claro que é bom ver isso. No final do dia, queremos ter mais equipes próximas".

Charles Leclerc, da Ferrari, acha que a Aston "estará no bolo", enquanto George Russell disse que a equipe verde poderia ajudar a fornecer "uma boa luta pelo segundo lugar" com a Ferrari e seu esquadrão da Mercedes, dado que o britânico acha que a Red Bull está provavelmente "em uma outra liga neste fim de semana "com base no desempenho dos testes.

Carlos Sainz disse que a Ferrari viu a Aston como uma ameaça porque "já desde dezembro que todo mundo ouve os rumores de que o Aston Martin será rápida este ano".

"Todos sabemos que eles tinham números muito bons no túnel de vento, no simulador", continuou o compatriota de Alonso.

"Eles estavam, eu acho, até lutando para esconder a emoção do que estavam vendo. Então, chegamos ao Bahrein e eles meio que confirmaram que estão no meio novamente conosco.

"E eu acho que são ótimas notícias para a F1, boas notícias para Fernando. Animado por ter mais uma equipe na batalha este ano".

Alonso, que será acompanhado por Lance Stroll, continuou a se desviar das perguntas sobre o que ele e sua nova equipe poderiam alcançar.

"Daremos o nosso melhor na corrida, mas o pódio não é o alvo para sermos honestos", disse ele.

"Acho que precisamos continuar aprendendo sobre o carro, apenas um dia e meio - ou dois dias - de testes em um novo pacote de carro completamente novo.

"E acho que as três principais equipes é que estavam em outra liga no ano passado - eles estavam dando volta às vezes até no quarto time e basicamente apenas sete carros terminavam na mesma volta.

"Então, não podemos dar esse tipo de passo apenas em um inverno.

"Estamos muito felizes com o carro, mas acho que precisamos ter os pés no chão e continuar trabalhando neste bom pacote básico".

