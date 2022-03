Carregar reprodutor de áudio

O diretor técnico da Fórmula 1, Pat Symonds, disse que "alguns pequenos truques" no resfriamento ajudaram a Mercedes a renovar seu pacote aerodinâmico para o W13. Segundo ele, a tecnologia derivada da indústria aeroespacial fez com que a equipe produzisse um sistema de refrigeração ultraeficiente que, por sua vez, permitiu criar o arranjo de sidepod estreito revelado no primeiro dia do testes no Bahrein.

Symonds, que foi o principal arquiteto dos regulamentos de 2022, admitiu que não havia previsto uma interpretação tão dramática das regras.

"Esta é uma abordagem muito nova", disse ele em entrevista a Ted Kravitz, da F1 TV. "Gosto de ver novas interpretações. Devo dizer que não é algo que eu esperava ver. Ainda estou realmente impressionado com a forma como eles estão conseguindo passar o ar para esfriar o carro."

"E acho que isso fará com que seus rivais voltem ao livro de regras e vejam exatamente o que fizeram."

O britânico admitiu que, quando sua equipe de engenheiros escreveu as regras e criou um modelo em tamanho real do carro de 2022, eles anteciparam a necessidade de entradas de radiador maiores.

"Acho que foi um pouco mais radical do que pensávamos", disse ele. "À medida que desenvolvemos a aerodinâmica deste conjunto de regulamentos, analisamos muitas coisas, não apenas a produção de downforce mas também o resfriamento dos freios, o aquecimento dos pneus e queda de temperatura do motor."

"Usamos uma entrada maior do que isso [que está no W13] para obter o resfriamento. Acho que na Mercedes, eles têm alguns pequenos truques que os ajudam nesse aspecto. Por exemplo, o intercooler é um dispositivo muito, muito elegante, é um componente água/ar, que é claro que eles tem há algum tempo, mas acho que é um pouco diferente."

"E é por isso que eles podem realmente encolher este carro um pouco mais do que a maioria dos outros."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Expandindo o que a Mercedes havia feito, ele acrescentou: "O intercooler sobre o qual eu estava falando, creio que venha da Reaction Engines em Oxfordshire, as pessoas estão fazendo esse tipo de motor de foguete, respirando ar, e o spin-off tem sido essa tecnologia de trocador de calor extremamente eficiente".

"E acho que isso é parte da razão pela qual eles conseguiram produzir o carro do jeito que fizeram."

Symonds enfatizou que todas as equipes aprimoraram seus pacotes para tornar os sidepods os menores possíveis.

"Acho que uma das tendências que estamos vendo, e não é específica para esses novos regulamentos, mas estamos vendo que é muito, muito difícil começar a alojar tudo nos pods laterais."

"As pessoas pensam o que há lá, são apenas os radiadores, os trocadores de calor? É claro que há muito mais, há muitos eletrônicos lá."

Deixando de lado os sidepods e o conceito de resfriamento, Symonds sugeriu que nada mais no W13 chamou sua atenção.

"Acho que o resto parece razoavelmente convencional, se é que existe algo como convencional. A abordagem da asa dianteira é muito do que esperávamos ver. Na traseira, um pouco de mudança na curvatura de novo, que muitas pessoas adotaram."

