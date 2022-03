Carregar reprodutor de áudio

Em uma manhã movimentada, com três bandeiras vermelhas, Esteban Ocon colocou a Alpine na ponta da primeira sessão desta sexta-feira na pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein. O francês terminou à frente de Charles Leclerc e do campeão Max Verstappen.

Ocon terminou a sessão com 01min34s276, feito com o composto C4, tendo o monegasco em sua cola, com 01min34s366, feito de C3. Já Verstappen teve como melhor marca 01min35s874, feito com o C2. Sebastian Vettel e Lando Norris completaram o top 5.

A manhã foi marcada por três bandeiras, incluindo interrupções causadas por Nicholas Latifi e Valtteri Bottas, enquanto Vettel teve problemas também com a Aston, mas sem causar bandeiras.

Foram escalados para a manhã do segundo dia de testes no Bahrein: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin), Nicholas Latifi (Williams), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Mick Schumacher (Haas).

Apesar de inicialmente programado para correr nesta sexta, após perder as sessões da quinta, Daniel Ricciardo foi novamente substituído por Norris, já que o australiano não se sente bem desde ontem, tendo perdido inclusive a foto oficial da classe de 2022, com o resto do grid.

Com pouco mais de 15 minutos de pista liberada, todos os pilotos já haviam saído dos boxes, e foi Norris quem abriu o dia de voltas cronometradas, com 01min38s543. Mas os primeiros tempos do dia acabam sendo pouco representativos, com os carros repletos de grades para testes aerodinâmicos.

Uma das novidades do dia foi que a Alpine colocou na pista a pintura predominantemente rosa, em alusão à sua patrocinadora máster, BWT. Esse esquema será utilizado pela equipe nos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, enquanto a versão com mais azul, a titular, retorna a partir da Austrália.

Próximo à marca de duas horas, uma bandeira vermelha. Após ter o início de sua sessão atrasado por conta de uma troca no assoalho, Latifi pôde dar apenas algumas voltas antes de seu freio começar a pegar fogo, levando à interrupção da sessão por mais de 30 minutos.

Na metade da sessão, Ocon colocava a Alpine na ponta, com 01min34s276, feito com o composto C4, o segundo mais macio. Leclerc era o segundo com 01min34s366 (C3), enquanto Verstappen era o terceiro, com 01min35s874 (C2).

Após uma quinta-feira complicada, Norris teve uma manhã de testes com a McLaren, tentando analisar se os problemas com os freios foram resolvidos. Ontem, o britânico chegou a dizer que a situação com os freios não seria facilmente consertada.

Outro problema na pista, agora para Vettel e a Aston Martin. O tetracampeão estava saindo dos boxes para mais um stint, notou o problema, mas não conseguiu voltar a tempo. Mas sem interrupções nos testes.

Próximo do fim da sessão, a Haas também anunciou que não retornaria mais à pista, já que o carro, guiado por Schumacher, teria um problema no exaustor que precisava ser investigado.

Os minutos finais foram marcados por mais duas bandeiras vermelhas, uma que parecia ser mais um teste e a segunda devido ao fato de Bottas ficar parado com a Alfa Romeo na curva oito.

Com isso, a classificação na metade da sessão foi mantida até o final. Esteban Ocon colocou a Alpine na frente com 01min34s276, feito com o C4. Charles Leclerc ficou em segundo com 01min34s366 (C3) e Max Verstappen foi o terceiro com um tempo de 01min35s874 (C2). Mesmo com os problemas, Sebastian Vettel foi o quarto (01min36s020 – C3) e Lando Norris fechou o top 5 com 01min36s354 (C2 Protótipo).

Fecharam o top 10 da manhã: Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Mick Schumacher, George Russell e Nicholas Latifi

Em termos de quilometragem, foi Russell quem mais andou na manhã, com 67 voltas, seguido de Ocon (59), Lecerc (54), Verstappen (45) e Vettel e Tsunoda (44 cada).

Após uma hora de pausa, os carros da F1 voltam à pista do Bahrein a partir das 09h, horário de Brasília, para mais quatro horas de atividades da pré-temporada 2022. A sessão será transmitida na íntegra pelo F1TV enquanto o Bandsports exibe as duas horas finais, a partir das 11h.

No Motorsport.com, você acompanha a ação da pré-temporada em nosso Tempo Real e na cobertura completa no site e nas redes sociais. E após o final de cada dia de atividades, fazemos uma análise da sessão em nosso canal no YouTube.

Veja a classificação final da manhã no Bahrein

Ocon, Alpine, 1m34.276s, C4, 59 voltas Leclerc, Ferrari, 1m34.366s, C3, 54 Verstappen, Red Bull, 1m35.874s, C2, 45 Vettel, Aston Martin, 1m36.020s, C3, 44 Norris, McLaren, 1m36.354s, C2 protótipo, 29 Tsunoda, AlphaTauri, 1m36.802s, C3, 44 Bottas, Alfa Romeo, 1m36.987s, C2, 25 Schumacher, Haas, 1m37.846s, C2, 23 Russell, Mercedes, 1m38.585s, C2 protótipo, 67 Latifi, Williams, 1m39.845s, C2 protótipo, 12

