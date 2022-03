F1: Red Bull dá seu veredito sobre sidepods da Mercedes; confira

Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull confirmou nesta sexta-feira, segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, que não tem preocupações legais com os sidepods da Mercedes, que chamaram atenção no paddock de Sakhir nesta quinta.

A informação vem após a Auto Motor und Sport publicar que o chefe da Red Bull, Christian Horner, tinha dúvidas sobre a legalidade da solução encontrada pela rival. De todo modo, o dirigente esclareceu seu posicionamento.

"A Mercedes chegou com uma solução extrema, uma interpretação diferente. Mas será que ela é legal? Sim, absolutamente. Parece que ela cumpre todos os requisitos", explicou o britânico nesta sexta.

"Acho que é o carro [da Mercedes] é obviamente inovador. A solução [do sidepod] é interessante, até onde pudemos observar. Parece que o carro da Mercedes cumpre todos os requisitos das regras. É só uma interpretação diferente, uma solução diferente."

Embora outras equipes, como a Ferrari, tenham reconhecido que algumas facetas do design da Mercedes vão até o limite dos regulamentos -- como no desenho da região do retrovisor --, Horner não crê que a rival alemã vá contra o 'espírito das regras'.

"Ou está dentro do regulamento, ou não. Não cabe a nós julgar. A FIA tem acesso a tudo. É um conceito interessante e um conceito radical. Agora: é rápido ou não? Só o tempo dirá", completou Horner.

