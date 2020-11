O diretor técnico da McLaren, James Key, acredita que a asa móvel terá menos influência quando o novo regulamento técnico da Fórmula 1 entrarem em vigor, a partir de 2022.

As regras estão focadas em um novo pacote aerodinâmico projetado para facilitar o acompanhamento do carro à frente, aumentando as chances de ultrapassagem.

Key diz que a asa móvel ainda será importante em ultrapassagens, mas será menos decisiva.

“Acho que se os planos funcionarem, terá menos influência”, disse Key. “Ainda vai ser necessário. Ultrapassar é realmente no que esses regulamentos são baseados, em última análise”.

“Obviamente, a frenagem é a principal e é aí que o DRS ajuda. Você olha para algumas pistas, Spa talvez, onde a ultrapassagem é possível em vários lugares, e Bahrein é muito semelhante. Você vê isso acontecendo, não é como se fosse impossível”.

“Mas a asa móvel provavelmente ainda terá um papel em garantir que você possa conseguir uma ultrapassagem. Sua autoridade seria menor, tendo a concordar com isso.”

Embora o pacote de mudanças de regras signifique que muitos dados atuais específicos não serão relevantes com o pacote aerodinâmico de 2022 - por exemplo, no que diz respeito a bargeboards - Key diz que há muito a ser repetido em termos de abordagem geral.

“Existem vários tipos de conhecimento”, disse ele. “Obviamente, conhecimento aerodinâmico puro em termos dos detalhes de como essas coisas funcionam, não é realmente relevante”

“Mas o que você está tentando alcançar com esses dispositivos que temos agora é exatamente o que você deseja alcançar em 2022, você só precisa encontrar maneiras diferentes de fazer isso. Portanto, o tipo de compreensão de como o aerodinâmico ideal funcionaria em torno do carro, por exemplo, que é fácil de derivar e muito difícil de fazer, ainda se mantém para 2022”.

“Você terá os mesmos problemas aerodinâmicos, as mesmas limitações, provavelmente sensibilidades muito semelhantes com as quais você também terá que lidar. É um caso de adaptação em termos de conhecimento, do que estamos tentando alcançar, e é muito mais um novo começo em termos de conhecimento aerodinâmico do papel de cada coisa”.

