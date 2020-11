Para o diretor-esportivo da Renault, Alan Permane, Daniel Riccardo está no mesmo nível de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Max Verstappen. Os quatro, segundo ele, estão em “outro patamar” em relação ao resto dos pilotos da Fórmula 1.

O australiano irá trocar mais uma vez de escuderia na próxima temporada. A McLaren será a quinta na sua carreira. Mesmo de saída, Ricciardo já deixou sua marca na Renault, conquistando os dois primeiros pódios da equipe desde que voltou ao campeonato como uma fabricante.

“Não há muitos do nível dele no grid atual”, disse Permane ao podcast Beyond the Grid, da F1. “Estou falando apenas pelo que vejo, [que é] o mesmo que todo mundo vê - ok, eu vi um pouco mais de Daniel, mas neste nível está ele, Lewis, Charles e Max”.

“Esses quatro estão em um nível diferente. Você sabe, não é desrespeito a Esteban (Ocon), mas ele está apenas meio décimo, um décimo atrás, e onde estamos isso pode ser uma vida inteira."

Ricciardo superou o companheiro de equipe na maioria das sessões qualificatórias e colocou pressão sobre o colega.

“Ele (Ocon) está se esforçando muito para preencher essa lacuna e aprender com Daniel onde pode. Ele vê o que Ricciardo fez com a equipe, está fazendo o mesmo, e está fazendo um ótimo trabalho - e se ele pode imitá-lo e ter o mesmo sucesso, então ótimo”.

“Eu digo a ele toda semana que não é tarde demais para mudar de ideia (sobre a mudança de equipe no próximo ano)”, disse ele, rindo. “Sério, eu faço.

“E, claro, é irônico, sei que ele não pode mudar de ideia e ele nem mesmo finge dizer que consideraria isso em respeito a sua nova equipe”.

“Então só temos que lidar com a situação e sem isso não teríamos Fernando (Alonso) de volta. Então, quando uma porta se fecha, outra se abre”.

