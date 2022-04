Carregar reprodutor de áudio

O diretor técnico da Fórmula 1, Pat Symonds, falou sobre o possível uso de componentes aerodinâmicos ativos em 2026. Na atual temporada, a categoria apresentou uma revolução em termos de regulação técnica ao restaurar o efeito solo e uma maior oportunidade de ultrapassagens reduzindo o fluxo de ar sujo na traseira do carro.

No entanto, há uma série de outros aspectos que são considerados menos favoráveis ​​às mudanças técnicas. Uma delas é a ausência de alterações ou modificações significativas na unidade de potência. Isso deve chegar em 2026, seguida por outras inovações, que envolverão especialmente a aerodinâmica.

Embora ainda não seja oficial, é interessante observar a declaração de Symonds na recente reunião da Comissão da F1 em Londres.

"Estamos atualmente avaliando a aerodinâmica ativa. O arrasto não pode ser reduzido pois limitaria o consumo de combustível. [Isso] faria com que o carro não fosse rápido o suficiente para fazer curvas”, disse o engenheiro britânico.

Ele explicou que, para suavizar o plano, a F1 tentará introduzir dois modelos de carros com diferentes dispositivos aerodinâmicos.

O primeiro aplicaria uma força descendente alta para que pareça pesado nas curvas. Outros terão downforce menor para que seja mais rápido nas retas.

O homem que ocupou vários cargos técnicos importantes nas equipes Toleman, Benetton, Renault e Williams explicou que a aerodinâmica ativa terá várias variações.

"A asa traseira é claramente a base para a aplicação desta tecnologia na F1 no futuro. Uma asa dianteira com aerodinâmica ativa também será introduzida", disse ele.

Symonds também destacou uma série de problemas na F1 no momento, que ele disse que devem ser resolvidos até a temporada de 2026. Como se sabe, o tamanho e o peso do carro são um problema em 2022

"Um dos nossos pensamentos no momento é fazer um carro bem pequeno. Limitamos o desempenho do motor de 2022, mas acho que isso é muito geral", reiterou.

O diretor técnico também deu um exemplo de que o carro da Williams de 2014, quando ele estava na equipe, estava abaixo do limite máximo do regulamento. Então, basicamente, os carros de F1 ainda podem ser encurtados, embora precisem de mudanças como consequência.

"Nosso principal objetivo é reduzir significativamente a velocidade até 2026. A quantidade de combustível será menor, o que ajudará a reduzir o volume no tanque."

"O sistema híbrido será aumentado enquanto a potência do motor de combustão convencional (ICE) reduzida e a potência da eletricidade aumentada. Dessa forma, o combustível poderá ser reduzido significativamente", acrescentou.

O elemento mais importante, de acordo com Symonds, é reduzir a resistência do ar porque é onde a maior parte da potência do carro é desperdiçada.

"Haverá também uma redução no consumo de combustível para a corrida, mas em quantidade razoável. Na minha estimativa, a redução é de cerca de 20% a 25% do valor utilizado hoje. Dessa forma, o peso do carro de fórmula será reduzido."

"No entanto, para realizar este objetivo ainda requer muito trabalho e muito tempo. Para ter certeza, temos que garantir que os problemas atuais na F1 não se multipliquem", concluiu.

