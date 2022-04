F1 pode ter mudanças nas regras de pneus para 2023; entenda

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1, junto à FIA, testará um novo sistema de pneus para os treinos classificatórios na temporada de 2023, depois que a polêmica de compostos obrigatórios do Q2 foi revogada este ano. A categoria aboliu a diretriz que fazia os pilotos largarem na corrida de domingo com a borracha que usaram no tempo mais rápido da segunda parte da qualificação.

Em vez disso, em 2022, todos são livres para escolher os pneus com a qual querem começar o GP. Com isso, os compostos mais duros foram completamente abandonados nas disputas por posições no grid.

Atualmente, 13 conjuntos de pneus slick estão disponíveis para as equipes no fim de semana, mas o comitê da F1 quer reduzir esse número para 11. Além disso, especula-se um formato de tempo alternativo para isso em dois fins de semana de corrida, de acordo com informações do site RaceFans.

Os pilotos receberiam apenas quatro conjuntos de borracha macia em vez dos atuais oito, enquanto o número de médios e duros aumentaria de um para quatro e três.

Junto a isso, seriam especificados os compostos usados ​​nas etapas da classificação: no caso de pista seca, as equipes só poderiam utilizar pneus duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3.

Com a mudança, a F1 visa claramente reduzir ainda mais o impacto ambiental do esporte, pois seriam 920 a menos a serem produzidos pela Pirelli para uma temporada de 23 corridas.

