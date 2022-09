Carregar reprodutor de áudio

Após o polêmico fim do GP da Itália de Fórmula 1, com a corrida encerrada sob safety car, o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, saiu em defesa da atuação dos diretores de prova em Monza, dizendo que "essa é a regra que deveria ser".

O britânico disse ainda que "só uma vez, na história desse esporte (F1), não foi seguida a regra", cutucando implicitamente o antigo diretor de prova da F1, Michael Masi, responsável por decisões controversas no GP de Abu Dhabi de 2021, no qual Hamilton perdeu o título para Max Verstappen.

Na ocasião, o holandês da Red Bull conseguiu ultrapassar o rival da Mercedes após o safety car ser recolhido de forma questionável, o que culminou com o título de Verstappen. Em Monza, porém, a prova foi encerrada com o carro de segurança, assegurando vitória de Max sobre Charles Leclerc.

O monegasco da Ferrari, portanto, não pôde atacar o rival holandês. Já Hamilton, que largou do fundo do grid por causa de troca de unidade de potência, terminou em quinto, atrás do espanhol Carlos Sainz, quarto com a Ferrari, e do britânico George Russell, terceiro com a Mercedes.

Com o resultado, Hamilton fica em sexto no campeonato, com 168, contra 187 de Sainz, o quinto, e 203 do companheiro Russell, o quarto. Já Verstappen, que lidera com folga, pode ser bicampeão se vencer o GP de Singapura e Leclerc não pontuar na etapa asiática.

