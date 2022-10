Carregar reprodutor de áudio

Neste domingo, Max Verstappen se sagrou bicampeão mundial da Fórmula 1 após vencer o GP do Japão, em Suzuka. Além da mera conquista da taça, o que chamou atenção foi a antecedência com que o título veio.

Com a glória nipônica, o holandês é bi faltando quatro etapas para o fim do campeonato, ou seja, cinco rodadas antes do último GP. Com isso, ele se iguala a outro piloto da Red Bull: Sebastian Vettel, alemão que também se consagrou vencedor de duas temporadas da F1 ao vencer a corrida japonesa em 2011, ano em que o campeão foi igualmente conhecido com quatro provas a serem ainda feitas -- o vice foi Jenson Button, britânico da McLaren, a 122 pontos do às da dominante RBR.

Mas quem conseguiu a façanha de conquistar títulos da F1 com antecedência ainda maior? Apenas dois ícones da elite global do esporte a motor: o britânico Nigel Mansell, campeão de 1992 com a Williams, e o alemão Michael Schumacher, vencedor de 2002 com a italiana Ferrari.

A maior antecedência foi a do Kaiser, que foi pentacampeão com sete rodadas de antecedência, no GP da França, de forma que foram realizadas mais seis corridas com o vencedor da temporada já definido.

Já Mansell, um dos mais famosos nomes do automobilismo inglês, finalmente se consagrou a bordo da também britânica Williams no GP da Hungria, após o qual foram disputadas mais cinco corridas em 1992.

Verstappen supera Hamilton

Com o título conquistado neste fim de semana em Suzuka, Verstappen ainda supera a maior antecipação de Lewis Hamilton em seus títulos na F1 -- foi em 2020, quando o britânico da Mercedes se sagrou heptacampeão ao vencer o GP da Turquia -- depois, vieram três corridas.

