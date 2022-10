Carregar reprodutor de áudio

Com o bicampeonato mundial consagrado após a vitória no GP do Japão de Fórmula 1 no último fim de semana, Max Verstappen igualou a antecipação registrada por Sebastian Vettel na conquista de um título -- os multicampeões pela Red Bull 'perdem' para o britânico Nigel Mansell e para o alemão Michael Schumacher no quesito --, mas o holandês segue 'atrás' do germânico em outra estatística da categoria.

Embora ambos tenham sido bicampeões de forma consecutiva e antecipada com vitórias em Suzuka (Vettel também conquistou seu segundo título no Japão, após ter levantado sua primeira taça em 2010, em Abu Dhabi), o veterano continua sendo o mais jovem a fazê-lo.

Na corrida nipônica de 2011, Vettel tinha 24 anos, 3 meses e 6 dias. No domingo, Verstappen tinha 25 anos e 10 dias. Quem completa o top 3 é Fernando Alonso, que foi bicampeão da elite global do esporte a motor em 2006, no GP do Brasil, quando tinha 25 anos, 2 meses e 23 dias.

Curiosamente, o piloto espanhol também conquistou seus dois títulos consecutivamente, mas correndo pela Renault, que viria a ser a fornecedora de motores dos títulos de Vettel na Red Bull na F1.

13º piloto com títulos consecutivos na F1

Verstappen se tornou o 13º a ganhar taças seguidamente na F1. Além dele, o italiano Alberto Ascari (1952, 1953); o australiano Jack Brabham (1959, 1960); o francês Alain Prost (1986, 1986); o brasileiro Ayrton Senna (1990, 1991); Schumacher (1994, 1995); o finlandês Mika Hakkinen (1998, 1999); Alonso (2005, 2006) e o britânico Lewis Hamilton (2014, 2015). No entanto, Schumacher posteriormente conquistou cinco títulos consecutivos (2000-2004).

Já Vettel, pela própria Red Bull, enfileirou quatro (2010-2013). Pentacampeão, o argentino Juan Manuel Fangio emendou quatro (1954-1957). Verstappen irá repetir o 'tetra consecutivo'? De todo modo, o holandês se torna 17º piloto com mais de um título, juntando-se a ícones como o escocês Jim Clark, o brasileiro Emerson Fittipaldi e o inglês Graham Hill, todos bicampeões da elite do automobilismo mundial.

