O diretor técnico da Fórmula 1, Ross Brawn, está convencido de que as equipes não procurarão maneiras de 'sabotar' as novas regras e tornar mais difícil para os rivais seguirem seus carros. O principal objetivo dos regulamentos técnicos de 2022 é criar um vácuo que permita que os pilotos mantenham níveis de downforce altos à medida que se aproximam dos à frente.

O pacote aerodinâmico foi desenvolvido por uma equipe que trabalha na organização da categoria sob a direção de Brawn e liderada pelo aerodinamicista Jason Sommerville, que se concentrou no que era necessário para facilitar o acompanhamento de perto.

Isso levou a algumas prescrições muito rígidas nos regulamentos às quais as equipes tiveram que aderir.

No entanto, em teoria, os projetistas poderiam procurar ativamente maneiras de 'estragar' a vácuo e, assim, dificultar a ultrapassagem de outros.

Apesar disso, Brawn está convencido de que os times não tentarão fazer isso deliberadamente, mas ele admitiu que, à medida que encontrarem maneiras de tornar seus carros mais rápidos e desenvolverem novos elementos aerodinâmicos, pode haver um impacto negativo.

"Acho que qualquer perda dessa capacidade de seguir será uma consequência acidental da busca por desempenho", disse Brawn quando questionado pelo Motorsport.com. "Creio que nenhuma equipe se proponha a danificar propositalmente o vácuo para que um carro não possa segui-lo."

"Não há tempo suficiente, não há recursos suficientes. Você só precisa buscar o tempo de volta. Então, isso nunca aconteceria na minha opinião."

"Como consequência da busca pelo desempenho, ainda acho que estará muito à frente de antes, porque os carros estavam terríveis. Então, se formos 5% piores [do que o previsto], ainda seguiremos melhores. E então, como dizemos, vamos evoluir."

Sommerville, que agora se mudou com sua equipe para a FIA, admite que é possível que as equipes afetem ativamente o vácuo. No entanto, ele concorda que é improvável.

"Especulamos sobre isso muitas vezes", disse ele. "Recentemente, nos encontramos com uma das principais equipes e perguntamos como estava o vácuo. É algo que passamos os últimos quatro anos entendendo em profundidade."

"As equipes claramente têm prioridades de desempenho, mas é justo dizer que, pelo trabalho deles até agora, não deteriorou o vácuo nem perto do nível da atual geração de carros."

"Sabemos que haverá um pouco de barulho após o desenvolvimento deles. O que parece, certamente pelo feedback que estamos recebendo, é que o desenvolvimento natural e o desempenho que eles estão encontrando são propícios às aspirações que tivemos em termos de qualidade do vácuo."

"O que ainda não sabemos é o quão sensível os carros estarão seguindo, mas mesmo assim, as indicações são positivas de que ainda estamos alinhados em termos de nossos objetivos e no que as equipes estão trabalhando."

O novo chefe de Sommerville, diretor de assuntos de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, está confiante de que as equipes se concentrarão apenas em tornar seus próprios carros mais rápidos.

"Claramente, os aerodinamicistas vão trabalhar sempre para o melhor desempenho em relação aos seus concorrentes", comentou ele. "A maneira como o desenvolvimento é feito no túnel de vento e no CFD, e também o fato de você ter livre funcionamento do carro ao ar livre, na qualificação ou em outras posições significativas, significa que não é prático projetar uma máquina apenas para sabotar a que venha atrás."

"Você ainda precisa garantir que seu carro seja o mais rápido possível e torcer para que não seja tomado como base por outras pessoas."

"Não esperamos que trabalhem em direção a esses objetivos apenas por razões benevolentes, mas achamos que a maneira como o desenvolvimento acontece ainda nos manterá dentro desses objetivos principais. Haverá alguma deterioração, mas não maciça, esperamos", concluiu.

