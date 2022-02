Carregar reprodutor de áudio

Em La Thuile, Valtteri Bottas teve uma longa conversa com o Motorsport.com. O finlandês enfrenta nova aventura profissional com a Sauber/Alfa Romeo impulsionado por dois aspectos importantes: ele finalmente assinou um contrato de vários anos e é a referência para a equipe na Fórmula 1. O objetivo é o crescimento, mas a ambição é marcar pontos regularmente.

O antigo piloto da Mercedes transmite serenidade. Depois de uma longa volta nas ruas de La Thuile ao volante do novo Alfa Romeo Tonale, com seu novo companheiro de equipe, Guanyu Zhou, sentado ao seu lado, Bottas, como um bom finlandês, tira a jaqueta e fica com a camisa.

Um gole de água e ele está pronto para responder a perguntas. Pela primeira vez em sua carreira, Valtteri não é mais um 'secundário', mas o principal de um projeto. Sair da toda poderosa equipe alemã obviamente não é fácil, mas a Alfa conseguiu o forneceu dois 'presentes': um contrato de dois anos e o papel de referência.

Hoje, Bottas é um profissional gratificado, e obviamente também serão necessários sinais positivos da pista, mas depois de tantas temporadas em que metade das perguntas que lhe foram feitas foram sobre renovações, ele pode finalmente olhar para o futuro em prazos mais longos.

Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

O papel mudou e os objetivos mudaram, Bottas agora almeja uma temporada com a zona de pontuação ao seu alcance e sonha com um pódio nas cores da Alfa Romeo.

O que mudou na preparação para a temporada? Você fez algo diferente ou foi o mesmo tipo de trabalho do passado?

"Não foi a preparação habitual, porque tive que conhecer muitas pessoas novas. Foi uma sensação um pouco parecida com a que tive quando entrei na Mercedes, nessas circunstâncias certamente leva um pouco mais de tempo para se adaptar a um novo contexto."

"Fui a Hinwil (sede da Alfa Romeo) várias vezes no final do ano passado e depois fiz uma boa pausa porque estava de volta de uma temporada longa e cansativa. Consegui 'escapar' para a Austrália por duas semanas e meia, foi muito bom."

"Retomei o trabalho na segunda quinzena de janeiro e me concentrei muito no simulador e no conhecimento do pessoal, felizmente hoje você também pode usar as conexões remotas para reuniões, e isso também ajudou."

"No final, foi uma intertemporada mais desafiadora em termos de tempo do que no ano passado, quando estava às vésperas de uma temporada em que corri com uma equipe onde conhecia bem tudo e todos. Então, nesse sentido, foi uma preparação exigente."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, durante lo shakedown a Fiorano Photo by: Davide Cavazza

Você teve a chance de comparar o simulador da Mercedes com o da Alfa Romeo. Que diferenças encontrou?

"A Alfa Romeo começou a trabalhar neste simulador há menos de dois anos, enquanto creio que a Mercedes começou há dez. Quando você está no início de um projeto, não pode esperar que seja impecável, há trabalho a ser feito, e grande parte da simulação que fizemos, principalmente mos primeiros dias, dizia respeito ao desenvolvimento do próprio recurso."

"É um objetivo importante e trazer o simulador para uma correlação perfeita com a pista é crucial. Quanto ao trabalho feito na simulação do carro novo, ainda não é perfeitamente verificável. Em Barcelona, vamos tentar fazer algum trabalho de correlação, mas em geral, está se tornando um simulador muito bom, a plataforma é ótima, no final é uma questão de software e hardware, mas é o ajuste que faz a diferença."

Você vem de Brackley, uma das sedes mais tecnológicas do mundo. O que mais o impressionou quando entrou nas instalações de Hinwil pela primeira vez?

"Eu nunca tinha visitado Hinwil antes e não conseguia imaginar o que iria encontrar, e vi que eles têm instalações muito boas, obviamente desde os tempos de BMW. Acho que investiram muito na fábrica, a começar pelo túnel de vento."

"Talvez o que mais tenha me surpreendido foi ver menos pessoas na fábrica, como se estivesse menos ocupada com o staff de vários departamentos. A primeira coisa que eu pensei é que também poderia ser uma vantagem em termos de velocidade quando há ação a ser tomada, você não precisa passar por dez pessoas, pode ir até uma e explicar o que precisa ser feito."

Bottas sull'Alfa Romeo C42 a fine test a Fiorano Photo by: Davide Cavazza

Você deu algumas voltas em Fiorano. Foi sua primeira vez na pista também?

"Sim, foi a minha primeira vez lá e foi tudo muito bom. No passado, vi muitos vídeos de teste em Fiorano e estar lá pessoalmente foi especial. A pista tem tudo que você precisa: alta, baixa e média velocidade, então é um bom lugar para um shakedown. O problema foi que o tempo não estava do nosso lado, tínhamos 4ºC de temperatura e uma pista molhada, então fomos obrigados a usar pneus azuis o dia todo."

"No entanto, a primeira sensação foi agradável, e na realidade não parecia muito diferente dos anos anteriores, se falarmos de guiada não é como se desse para definir algo da noite para o dia."

"Sem dúvida, você sente que o carro está pouco mais pesado, acho que 43 quilos a mais pelo regulamento, e também parece um pouco maior. Talvez seja uma sensação que vem dos pneus maiores também. No final, você tem a sensação de dirigir um carro mais volumoso, mas em termos de manuseio e carga é, à primeira vista, uma grande diferença."

"Isso é o que posso dizer depois de pilotar no molhado, obviamente o verdadeiro teste será na próxima semana, em Barcelona."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Pela primeira vez em sua carreira, você teve a oportunidade de assinar um contrato de vários anos. Como você se sente, considerando que não precisará negociar na próxima janela?

"É uma sensação boa! E no final sinto que mereço, quando todos os anos você tem que enfrentar a mesma situação repetidamente, torna-se cansativo. Pela primeira vez também estou em condições de pensar a longo prazo, todo o trabalho que faço com a equipe, o feedback que dou, sei que vão me ajudar novamente no próximo ano, é uma sensação motivadora. Então sim, estou muito feliz."

Quais são as suas expectativas de pilotagem com esta nova geração de carros? Você está esperando uma boa surpresa?

"Estou ansioso para verificar isso. Os novos regulamentos impõem limitações em várias áreas, então espero uma temporada em que as margens entre as equipes sejam mais próximas, com mais pilotos subindo ao pódio e algumas mudanças nas hierarquias do top 10. Acho que mesmo equipes pequenas terão mais oportunidades."

"Creio que possa ser uma temporada interessante. Teremos que verificar como os carros se comportarão quando você estiver no vácuo de um adversário, se de fato a situação melhorou nesse contexto. Acho que será um grande campeonato para quem pilota e para quem assiste."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza

Entre as novidades do seu 2022 está também o papel de piloto referência para a equipe...

"Pela primeira vez na minha carreira sou o mais experiente da equipe, acho que chegou a hora também porque estou começando minha décima temporada na F1. Sinto que tenho a responsabilidade de liderar o time e dar tudo que tenho. Também represento uma marca importante como a Alfa Romeo, e é uma grande responsabilidade."

Alguém da Mercedes foi contigo para a Alfa Romeo?

"Meu treinador, e só."

Você ainda tem um sonho neste momento em sua carreira?

"Ainda não desisti do objetivo que tenho, que é um dia ganhar o título. Agora, meu objetivo é dar um bom passo à frente. Se nesta temporada conseguirmos nos manter nos pontos, já seria um grande marco. Obviamente, sonho um pouco secretamente em subir ao pódio com a Alfa Romeo. Seria um grande marco."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza

