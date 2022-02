Carregar reprodutor de áudio

Pierre Gasly, da AlphaTauri, acha que até Lewis Hamilton ficaria para trás com um carro lento na Fórmula 1 de hoje em dia, revivendo uma discussão entre os fãs da categoria, que há muito debatem se é a máquina ou o piloto que faz a diferença.

De fato, ter um bom veículo permite que os competidores corram na frente, mas ao mesmo tempo, um bom piloto pode fazer a diferença superando seu companheiro de equipe. Este tópico ficou em evidência ao longo de 2021. Max Verstappen marcou 200 pontos a mais que o parceiro de Red Bull, Sergio Pérez, e Hamilton 150 a mais que Valtteri Bottas na Mercedes.

Falando ao Mashup em entrevista na Twitch recentemente, Gasly disse que o que faz a diferença hoje são as ferramentas que tem à disposição. De acordo com o francês, se Hamilton estivesse pilotando por uma equipe de fundo de grid, ele não marcaria pontos.

"Infelizmente, em nosso esporte, o carro realmente tem um grande impacto no resultado. Mesmo que Lewis fosse o melhor piloto da história da F1, ele teria sido o último colocado com Williams ou Haas hoje."

"Não conseguiria ser nem o terceiro ou o quinto, mas sim o 16º ou o 18º", acrescentou.

Segundo Gasly, os resultados que ele obterá este ano dependerão em grande parte do AT03 - novo carro da AlphaTauri para 2022.

"Vou tentar me manter focado na pista, onde tive resultados muito bons, e continuar mostrando meu melhor desempenho com o carro que tenho. Espero que seja um ano em que eu possa lutar à frente, estar entre os cinco primeiros regularmente e ir ainda mais alto se nossa máquina for boa o suficiente para isso."

"No ano passado, chegamos muito perto de terminar em quinto nos construtores e seria ótimo conseguir isso este ano. Eu sei que é muito cedo para dizer se será possível, mas eu sempre vou tentar o meu melhor e tirar o melhor proveito do que temos", concluiu.

