Com um contrato de apenas um ano com a Mercedes, o futuro de Lewis Hamilton na Fórmula 1 é um dos assuntos mais comentados no paddock neste momento. Muitos questionam se o heptacampeão seguirá com a Mercedes, aposentará após o final deste ano, ou se surpreende o grid assinando com outra equipe. Mas para o CEO Stefano Domenicali, o britânico deve encerrar sua trajetória com a equipe alemã.

Domenicali, que sempre se declarou um grande admirador de Hamilton, falou sobre sua habilidade e a capacidade de focar e entregar o seu melhor, sem perder de vista outros assuntos que lhe são caro, como a luta antirracismo e a sustentabilidade do esporte.

Sobre o futuro do heptacampeão no esporte, ele afirmou que quer que o britânico siga o quanto for possível.

"Não perguntei a Lewis por quanto tempo mais ele seguirá. Ele sabe que, por mim, ele seguiria no esporte por muito tempo. Ele é incrível, está em seu ápice e em uma posição que lhe dá muita credibilidade para falar de outros assuntos que são importantes para ele. A luta nas pistas neste ano não será fácil. O nível dos pilotos de ponta está mais alto do que nunca".

O CEO da F1 citou outros nomes que ele considera que estejam na ponta do Mundial neste ano.

"Max Verstappen parece alguém mais velho porque está aqui há muito tempo, mas ele tem apenas 22 anos. Charles Leclerc é forte com a Ferrari e agora temos Carlos Sainz na Ferrari. Teremos a volta de Fernando Alonso com a Alpine. Sebastian Vettel está na Aston Martin e vai querer mostrar que não é o mesmo piloto da temporada passada. Lando Norris na McLaren. George Russell na Williams".

"Temos Mick Schumacher na Haas. Eu conheço ele desde quando ainda estava na barriga de sua mãe, Corinna. Ele me lembra de Michael. Ele trabalha junto com a equipe - essa era principal característica de Michael, mais do que qualquer outra coisa".

"Uma curiosidade: a primeira vez que vi Michael ele tinha um caderno com ele. E na primeira vez que vi Mick com a Prema [equipe pela qual foi campeão da F2 no ano passado] ele tinha um caderno e uma caneta".

Perguntado, a partir de suas experiências em Maranello, se ele via Hamilton assinando com a Ferrari no futuro, Domenicali disse que não vê isso acontecendo.

"Não, não acredito que isso vá acontecer. Eles investiram em Charles e agora em Carlos. Lewis vai encerrar sua carreira na Mercedes".

FERRARI 2021: Prestes a "IMITAR" motor da MERCEDES, equipe APRESENTA carro de 2021 de olho em 2022

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.