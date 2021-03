F1: Silverstone será palco de teste das corridas sprint em 2021

Apesar de ainda não estar oficialmente aprovado, o teste com as corridas sprint na Fórmula 1 em 2021 começa a ganhar terreno e começa a ganhar novidades. Segundo o CEO da categoria, Stefano Domenicali, Silverstone está próxima de ser um dos locais que recebam o novo formato neste ano.

Discutido na última reunião da Comissão da F1 e com amplo apoio das equipes, a proposta das corridas sprint representaria uma mudança no formato tradicional dos finais de semana. Caso seja aprovado, nas provas que seriam usadas como teste, a classificação passaria a acontecer na sexta, com o sábado sendo reservado para a corrida sprint, de menor duração (100 quilômetros, 1/3 de um GP tradicional).

Segundo informações iniciais, o novo modelo contaria pontos para o Mundial de Pilotos, valendo metade da pontuação que é distribuída nas corridas de domingo.

Em entrevista ao Daily Mail, Domenicali confirmou que o projeto está em andamento e divulgou a novidade da adição de Silverstone à lista. Apesar de não ter sido mencionada anteriormente, informações de bastidores colocam que o GP da Grã-Bretanha ocuparia a vaga que seria inicialmente de Interlagos, enquanto Montreal e Monza devem seguir.

"Estamos no processo de finalizar os detalhes do projeto", disse Domenicali. "Definitivamente não queremos tirar o prestígio do GP. Ele continuará sendo o destaque do fim de semana. Teremos a classificação na sexta, e uma corrida classificatória no sábado. Ação significativa na véspera da corrida. Isso dará mais conteúdo aos fãs, imprensa e emissoras".

Sobre o aspecto geral e formato dessas corridas curtas, Domenicali vai na direção do que já havia sido discutido na semanas anteriores.

"Deve durar cerca de meia hora. Não haverá pódio. Para isso, teremos que esperar até o domingo. Mas haverá distribuição de pontos para o Mundial, ainda vamos decidir quantos, e isso determinará o grid da corrida de domingo. O que posso dizer é que Silverstone vai receber uma dessas corridas".

Enquanto Domenicali coloca Silverstone como certo, isso significa que os GPs da Itália, Canadá e São Paulo entram na disputa pelas outras duas vagas de teste da sprint.

Apesar de ter amplo apoio, muitos pilotos e nomes importantes do paddock levantaram ressalvas sobre o novo modelo, temendo que a realização das corridas no sábado possam desvalorizar as provas do domingo e quebrar o DNA tradicional da F1. Por isso a categoria considera algumas mudanças, como a não realização de pódios e a denominação de "corrida classificatória" ou "super classificação".

