Os pilotos da Fórmula 1 já chegaram ao Bahrein para a pré-temporada 2021, disputada de sexta-feira até o próximo domingo no circuito de Sakhir. Entre os destaques desta quinta no deserto barenita, Fernando Alonso, Lando Norris e Lance Stroll.

O piloto espanhol, que retorna ao grid da elite do esporte a motor após dois anos de hiato, apareceu pela primeira vez com o macacão da Alpine, antiga Renault, pela qual o bicampeão conquistou seus dois títulos, em 2005 e 2006. Confira abaixo:

Outro destaque do dia foi a divulgação do capacete de Stroll para 2021. Com a transformação da Racing Point em Aston Martin e a consequente adoção do verde de corridas britânico no carro deste ano, o canadense seguiu a linha da equipe e adotou o tom escuro no 'casco'. Veja:

Além de Stroll, Lando Norris, que vai para sua terceira temporada com a McLaren, divulgou um design de capacete especial para a pré-temporada. Você vê o desenho 'único' no tweet a seguir. Mais abaixo, veja o 'casco' padrão do britânico e também dos outros pilotos de 2021.

Lando Norris

Lando Norris, McLaren 1 / 2 Foto de: McLaren Lando Norris, McLaren 2 / 2 Foto de: McLaren

Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo, McLaren. 1 / 6 Foto de: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren 2 / 6 Foto de: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren 3 / 6 Foto de: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren. 4 / 6 Foto de: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren. 5 / 6 Foto de: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren. 6 / 6 Foto de: McLaren

Carlos Sainz

Carlos Sainz, Ferrari 1 / 4 Foto de: Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz, Ferrari 2 / 4 Foto de: Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz, Ferrari 3 / 4 Foto de: Carlos Sainz Jr. Carlos Sainz, Ferrari 4 / 4 Foto de: Carlos Sainz Jr.

Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 1 / 5 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 2 / 5 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 3 / 5 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 4 / 5 Foto de: Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing 5 / 5 Foto de: Alfa Romeo

Fernando Alonso

Fernando Alonso, Alpine F1 Team 1 / 2 Foto de: Fernando Alonso Fernando Alonso, Alpine F1 Team 2 / 2 Foto de: Fernando Alonso

Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 1 / 5 Foto de: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 2 / 5 Foto de: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 3 / 5 Foto de: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 4 / 5 Foto de: Alfa Romeo Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing 5 / 5 Foto de: Alfa Romeo

Sergio Pérez

Sergio Pérez, Red Bull Racing 1 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 2 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 3 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 4 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 5 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 6 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 7 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 8 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 9 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 10 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 11 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 12 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 13 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 14 / 15 Foto de: Red Bull Racing Sergio Perez, Red Bull Racing 15 / 15 Foto de: Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 4 Foto de: Red Bull Racing Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 4 Foto de: Red Bull Racing Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 4 Foto de: Red Bull Racing Max Verstappen, Red Bull Racing 4 / 4 Foto de: Red Bull Racing

Charles Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari 1 / 4 Foto de: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari 2 / 4 Foto de: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari 3 / 4 Foto de: Charles Leclerc Charles Leclerc, Ferrari 4 / 4 Foto de: Charles Leclerc

Pierre Gasly

Pierre Gasly, AlphaTauri 1 / 7 Foto de: AlphaTauri Pierre Gasly, Alpha Tauri 2 / 7 Foto de: AlphaTauri Pierre Gasly, Alpha Tauri 3 / 7 Foto de: AlphaTauri Pierre Gasly, Alpha Tauri 4 / 7 Foto de: AlphaTauri Pierre Gasly, Alpha Tauri 5 / 7 Foto de: AlphaTauri Pierre Gasly, Alpha Tauri 6 / 7 Foto de: AlphaTauri Pierre Gasly, Alpha Tauri 7 / 7 Foto de: AlphaTauri

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda, AlphaTauri 1 / 8 Foto de: AlphaTauri Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 2 / 8 Foto de: AlphaTauri Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 3 / 8 Foto de: AlphaTauri Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 4 / 8 Foto de: AlphaTauri Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 5 / 8 Foto de: AlphaTauri Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 6 / 8 Foto de: AlphaTauri Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 7 / 8 Foto de: AlphaTauri Yuki Tsunoda, Alpha Tauri 8 / 8 Foto de: AlphaTauri

Esteban Ocon

Esteban Ocon, Alpine F1 Team 1 / 4 Foto de: Esteban Ocon Esteban Ocon, Alpine F1 Team 2 / 4 Foto de: Esteban Ocon Esteban Ocon, Alpine F1 Team 3 / 4 Foto de: Esteban Ocon Esteban Ocon, Alpine F1 Team 4 / 4 Foto de: Esteban Ocon

FERRARI 2021: Prestes a "IMITAR" motor da MERCEDES, equipe APRESENTA carro de 2021 de olho em 2022

