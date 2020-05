Há mais de uma década, Valentino Rossi, lenda da MotoGP, participou de um teste coletivo na Fórmula 1. Pela primeira vez, o italiano, com pouca experiência em corridas de quatro rodas, foi à pista com Michael Schumacher, Fernando Alonso, Jenson Button, Felipe Massa, Nico Rosberg, Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Robert Kubica, Mark Webber e outros. Parece um pouco irreal pensar nisso agora, não é?

Michael havia marcado o tempo de 1min11s640s com Rossi, que guiou uma especificação mais antiga de carro e motor, rodando em 1min12s362. Apenas os engenheiros poderiam dizer qual era o seu potencial.

Rossi flertava regularmente com a F1, testando a Ferrari várias vezes entre 2004 e 2010. Muitas vezes, era uma intenção declarada que era "apenas por diversão".

Por mais estranho que pareça hoje, até que ponto Rossi e Ferrari chegaram perto de unir forças para encarar o mundo da F1?

Ouvimos alguns sussurros de que isso quase aconteceu. Por exemplo, o pai de Rossi afirmou que seu filho estava "muito, muito perto" de fazer a troca naquele período de 2006 a 2007. Era uma época em que era possível causar impacto considerável com uma quantidade adequada de testes, o que não era um problema naqueles dias.

Depois disso, o chefe da Ferrari, Luca di Montezemolo, afirmou posteriormente que teria colocado Rossi em um terceiro carro, se as regras o permitissem. E você teria que pensar que Rossi teria pensado seriamente nessa oportunidade.

A primeira experiência

Rossi testou pela primeira vez um carro da Ferrari F1 em Fiorano, em abril de 2004, até usando um dos capacetes de Schumacher.

O alemão, que estava presente no teste, comentou: “É claro que demorou um tempo para se acostumar, mas ele foi muito impressionante no final do dia.”

"Eu sei que ele praticou no kart, mas no final do dia, você sabe o que fazer."

Rossi fez um shakedown similar no meio da temporada, em Fiorano em 2005, desta vez com Marc Gene o orientando, e claramente estava gostando: “Eu queria entender melhor um carro de Fórmula 1, foi intensivo é interessante.”

Lembre outras ocasiões em que pilotos 'trocaram' de categoria:

O teste de Valência

Após outra corrida de final de temporada naquele ano, o verdadeiro teste ocorreu em sua primeira participação pública na F1, naquela grande sessão de testes da temporada pré-2006 em Valência, guiando um carro com motor V10. Os pilotos da Ferrari, Schumacher e Massa, também estavam com carros diferentes, de modo que comparações diretas seriam impossíveis.

"Devo dizer que me senti em casa e não tive nenhum problema em particular, talvez eu tenha que praticar um pouco na chuva", brincou Rossi depois de rodar em sua única volta no dia de abertura.

E é aqui que a porta para o salto da F1 talvez tenha ficado mais aberta. Rossi ficou perdeu o título da MotoGP em 2006 para Nicky Hayden, mas insistiu que os testes de F1 não o distraíram.

Sem o conhecimento de todos naquele momento, os dias de Schumacher na Ferrari estavam contados. Kimi Raikkonen se juntaria em 2007 e conquistaria o título da F1 em sua primeira tentativa com a Scuderia. Rossi também estava com contrato a vencer, mas voltou a assinar com a Yamaha em junho de 2006 para conquistar mais dois títulos da MotoGP.

Imagine se decisões diferentes tivessem sido tomadas naquele momento, as ramificações teriam sido imensas nos dois lados do mundo das corridas de carros e motos.

Rossi estava de volta ao volante de uma Ferrari alguns anos depois, guiando um carro de 2008, desfrutando de algumas participações em Mugello e Barcelona. Mas isso realmente parecia divertido, ao contrário do teste de 2006.

Stefano Domenicali comentou sobre o assunto após o teste de 2010: “Valentino teria sido um excelente piloto de Fórmula 1, mas escolheu uma estrada diferente. Ele faz parte da nossa família e é por isso que queremos dar a ele essa oportunidade.”

"Estamos felizes em estar juntos mais uma vez; dois símbolos italianos como Ferrari e Valentino Rossi. "

Mas talvez a última chance real de Rossi de correr na F1 pela Ferrari tenha ocorrido em 2009, após a lesão de Felipe Massa na Hungria. Depois de Luca Badoer ter dificuldades nas duas corridas seguintes, e com pouco a perder, Rossi repentinamente começou a pensar em Monza…

"Conversei com a Ferrari sobre corridas em Monza", afirmou Rossi. “Mas sem testar não teria sido lógico.”

“Já decidimos que entrar na Fórmula 1 sem testes é mais arriscado do que divertido. Você não pode ir lá e fazer tudo para entender o carro em três dias."

