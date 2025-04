Bicampeão da MotoGP, Francesco Bagnaia sai da primeira parte da temporada 2025 irritado com sua situação no Mundial, afirmando que a chegada de Marc Márquez à equipe oficial da Ducati é parcialmente "sua culpa", devido aos erros que lhe custaram o título do ano passado.

Bagnaia buscava o tricampeonato em 2024, mas acabou perdendo para Jorge Martín, que guiava a mesma GP24, só que na equipe satélite Pramac. Mesmo com 11 vitórias em GPs ao longo do ano contra apenas três do espanhol, a consistência de Martín frente aos erros de Pecco mudaram a cara do campeonato.

Mesmo com Martín campeão, a Ducati tomou uma decisão ousada em promover o hexacampeão Márquez para a equipe oficial ao lado de Pecco no lugar de Martín. Quase um ano após o anúncio, que caiu como uma bomba no paddock, Bagnaia garante, em entrevista ao canal TNT Sports Bikes, que os vários erros que cometeu em 2024 levaram a marca italiana a tomar tal decisão.

"Acho que a própria Ducati queria que isso acontecesse", admite ele quando perguntado sobre a chegada do espanhol. "No ano passado, nós perdemos o campeonato por causa de meus erros. Ter a moto mais rápida, vencer 18 corridas, incluindo as sprints, e depois perder o Mundial, significa que há algo estranho", diz ele.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

"Perdi porque estava sempre lá disputando a vitória, mas, em vez de terminar as corridas, estava caindo ou tendo que lidar com problemas quando estava liderando", argumenta Bagnaia , apesar de a decisão da Ducati já ter sido tomada no início de junho, em Mugello, quando ainda faltavam 14 GPs e ninguém sabia quem seria campeão, ou como, ou quando.

Uma vez na equipe oficial, Márquez deu um passo à frente que incomodou o italiano, que esperava poder lutar lado a lado com o espanhol, algo que não está nem perto de acontecer. "Vou levar algum tempo para aceitar, mas a culpa é totalmente minha e o que estou fazendo é tentar progredir", admite.

Bagnaia acha "difícil" lutar pelo título de 2025

O nível de preocupação de Bagnaia é tal que, em conversas, ele já vê o terceiro título na categoria rainha como algo improvável, mesmo com 18 corridas para o final da temporada.

"Depois de 2025, será importante lutar pelo título novamente. É claro que, se eu pudesse fazer isso este ano, seria fantástico, mas vejo isso como difícil", diz ele, derrotado.

Muitas pessoas esperavam que houvesse faíscas no relacionamento entre Pecco, um amigo pessoal de Valentino Rossi e um dos principais membros da VR46 Riders Academy, e Márquez.

Valentino Rossi, da VR46 Racing Team, observa Marc Márquez na pista do Catar. Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estamos fazendo um ótimo trabalho como equipe e estamos procurando juntos maneiras de melhorar durante o fim de semana. Marc se adaptou perfeitamente à estratégia da equipe e a atmosfera ainda é boa", explicou Pecco, cujo caráter e modo de ser evitam os confrontos que Rossi e sua "tribo" tanto gostam.

"É melhor assim. Nunca tinha falado com ele antes e estou feliz por tê-lo conhecido e visto como nosso relacionamento pode ser bom", disse o piloto nascido em Turim.

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!