No dia 8 de maio de 1982, no treino classificatório para o GP da Bélgica de Fórmula 1, Gilles Villeneuve bateu na March de Jochen Mass e foi arremessado de sua Ferrari, falecendo a caminho do hospital. A morte do canadense, famoso por seu arrojo e suas derrapadas, causou comoção no mundo do automobilismo.

Villeneuve foi um personagem importante da F1 durante o período em que esteve no paddock. No Canadá, ainda mais. Tanto que o circuito que recebe o GP no país foi renomeado em sua homenagem. Foi lá, aliás, que Villeneuve conquistou sua primeira vitória na categoria máxima do automobilismo, em 1978.

O Motorsport.com Brasil relembra todos triunfos do canadense no Mundial em galeria com fotos exclusivas no dia em que sua morte completa 38 anos. Confira abaixo:

Galeria Lista 1. GP do Canadá, 1978 1 / 12 Foto de: LAT Images A primeira vitória de Gilles Villeneuve na Fórmula 1 veio em seu segundo ano na categoria, no qual fazia sua primeira temporada completa. E em casa. Na etapa do Canadá, o piloto largou em terceiro, na chuva, e contou com quebra do pole e líder Jean-Pierre Jarier para vencer. 1. GP do Canadá, 1978 2 / 12 Foto de: LAT Images O piloto da Ferrari comemora o triunfo no Canadá levantando o troféu. Completando o pódio, veio o sul-africano Jody Scheckter com a Wolf-Ford. Ambos seriam companheiros na escuderia italiana em 1979, quando Scheckter foi campeão. O terceiro colocado foi Carlos Reutemann, que ainda estava na Ferrari. 2. GP da África do Sul, 1979 3 / 12 Foto de: David Phipps Em sua segunda vitória, Villeneuve largou em terceiro novamente. E de novo o canadense contou com a quebra do pole e líder, Jean-Pierre Jabouille, para vencer. 2. GP da África do Sul, 1979 4 / 12 Foto de: LAT Images Mas Villeneuve teve que superar o novo companheiro, piloto da casa e futuro campeão Scheckter, que largou em segundo. Além da dupla da Ferrari, Jarier foi ao pódio com a Tyrrell. 3. GP dos Estados Unidos, Oeste (Long Beach), 1979 5 / 12 Foto de: Ercole Colombo No terceiro triunfo na F1, Villeneuve também fez sua primeira pole. O canadense fez valer o resultado do treino classificatório e chegou no lugar mais alto do pódio na corrida. 3. GP dos Estados Unidos, Oeste (Long Beach), 1979 6 / 12 Foto de: LAT Images Seu companheiro Scheckter (à direita), completou outra dobradinha da Ferrari. Em terceiro, chegou a Williams do australiano Alan Jones, campeão da temporada seguinte. 4. GP dos Estados Unidos, Leste (Watkins Glen), 1979 7 / 12 Foto de: LAT Images No quarto triunfo, Villeneuve saiu em terceiro, mas largou melhor que Jones e Nelson Piquet, da Brabham, para vencer em Watkins Glen na chuva. René Arnoux ficou em segundo com a Renault, enquanto Didier Pironi, futuro companheiro de Villeneuve na Ferrari, completou o pódio com a Tyrrell. 5. GP de Mônaco, 1981 8 / 12 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch A quinta vitória do canadense veio em seu 10º pódio na Fórmula 1. Piquet largou na pole com a Brabham no ano em que conquistaria seu primeiro título. O brasileiro vinha na liderança até a volta 53, mas bateu e legou a liderança a Alan Jones. 5. GP de Mônaco, 1981 9 / 12 Foto de: Ercole Colombo O australiano, por sua vez, também teve azar. Ele não bateu, mas sua Williams teve problemas de combustível e Jones não pôde impedir que Villeneuve passasse para assumir a ponta. 5. GP de Mônaco, 1981 10 / 12 Foto de: Ercole Colombo A bordo da Ferrari, o canadense voltou a vencer depois de dois anos. Ele largara em segundo. Quem terminou na posição foi Jones, com Jacques Lafitte completou o pódio em terceiro. 6. GP da Espanha, 1981 11 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images O último triunfo de Villeneuve também veio na temporada 1981. Coincidentemente, foi na etapa da Espanha, que recebe a F1 no próximo fim de semana no atual campeonato. Hoje, a prova acontece em Barcelona. Em 1981, a corrida aconteceu em Jarama pela última vez. 6. GP da Espanha, 1981 12 / 12 Foto de: Sutton Motorsport Images O canadense saiu em sétimo, mas já era terceiro após a largada e segundo no fim da primeira volta. No 14º giro, Jones errou e legou a ponta a Villeneuve. Ele não saiu mais da ponta e venceu pela última vez. Laffite, que largou mal da pole, foi o segundo com a Ligier. John Watson foi o terceiro com a McLaren.

