Bernie Ecclestone pode não estar tão presente no mundo atual da Fórmula 1 após se afastar do cargo de CEO em 2017, mas o ex-mandatário da categoria nunca deixou de dar suas opiniões sobre o esporte. E na semana de seu aniversário de 90 anos, ele falou sobre a situação atual da Mercedes e sua campanha antirracismo realizada na temporada 2020.

Após o início das manifestações antirracismo motivadas pela morte de George Floyd nos Estados Unidos, Lewis Hamilton e Ecclestone trocaram declarações sobre a situação dos negros no esporte a motor.

O ex-chefão sempre reafirmou que é a favor da diversidade, mas falando também que, em vários casos, os negros são mais racistas que os brancos. Hamilton respondeu, chamando os comentários de Ecclestone de "ignorantes e sem educação". A própria F1 rebateu Ecclestone, afirmando que seus comentários "não têm lugar na sociedade".

Bernie ainda chegou a responder Hamilton, citando Willy T. Ribbs para falar que sempre defendeu dar oportunidades às pessoas negras, mas alfinetou a F1, afirmando que falar de diversidade é uma "moda" atual.

Meses depois, ele volta a falar sobre a luta antirracismo promovida pela Mercedes ao longo da temporada 2020, dizendo estar surpreso com a influência que Hamilton exerce sobre a equipe, mas pede, inclusive que a montadora alemã vá além do que já vem fazendo.

"Não pense sobre qual é sua cor de pele, pense de que cor é a sua mente. Não imaginava que a Mercedes se permitiria ser tão influenciada por Hamilton e que chegariam a pintar o carro de preto", disse Ecclestone em entrevista ao jornal alemão Bild.

"Preferia ver eles contratando mais pessoas negros para apoiar o movimento. Temos muitas pessoas negras inteligentes por aí que deveriam ter uma oportunidade de crescer dentro do esporte".

Todas as notícias sobre o GP de Ímola de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Norris ironiza e diminui recorde de Hamilton, mas volta atrás e pede desculpas

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?