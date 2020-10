Fernando Alonso segue a mil com suas preparações para o retorno à Fórmula 1 em 2021. Após fazer um teste com o carro de 2020 da Renault em Barcelona, o espanhol, que está presente em Ímola neste fim de semana, terá mais uma chance de guiar em 2020, em um teste no Bahrein.

O bicampeão está totalmente focado em sua volta à F1, para correr pela terceira vez na Renault, substituindo Daniel Ricciardo, que irá para a McLaren.

No início do mês, ele participou de um dia de filmagem com a Renault, uma sessão limitada a 100 quilômetros com o carro de 2020 em Barcelona e está em Ímola para acompanhar o trabalho da equipe durante o GP da Emilia Romagna.

Enquanto a Renault segue em busca da liberação para tê-lo no teste de pós-temporada em Abu Dhabi, que será dedicado a pilotos novatos, a equipe tenta dar ao piloto todas as oportunidades possíveis para que ele possa guiar o carro.

Na sexta, a Renault anunciou que Alonso estará presente na sessão de testes de dois dias que tem planejado para o Bahrein.

A equipe escreveu no Twitter: "O próximo passo na jornada da volta de Fernando à F1: um teste de dois dias com R.S.18 no Bahrein na próxima semana! Dias 04 e 05 de novembro. Fiquem ligados".

O teste de Alonso será feito em conjunto com membros da Academia da montadora. Christian Lundgaard, Oscar Piastri e Guanyu Zhou também dividirão a pista com o espanhol ao longo da semana.

Desta vez, Alonso não terá restrição de quilometragem, já que correrá com o carro de 2018, algo permitido pelo regulamento da F1. Após o teste em Barcelona, o espanhol admitiu que precisava de um tempo para voltar a se acostumar com um carro da categoria.

"A sensação foi boa. O carro está me superando neste momento porque não consigo extrair o máximo do carro", disse após o teste em Barcelona.

"Voltar à velocidade da F1 não é fácil. Eu estava melhorando volta a volta e tentando dar meu feedback aos engenheiros. Também fizemos algumas filmagens, então haviam câmeras, drones me seguindo na pista. Então a pressão era alta".

"Acho que o carro tem potencial, como vemos a cada fim de semana. Ainda há como melhorar, como já sabemos e vamos tentar dar o melhor a curto prazo".

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Renault

Todas as notícias sobre o GP de Ímola de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Norris ironiza e diminui recorde de Hamilton, mas volta atrás e pede desculpas

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?