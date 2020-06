Na sexta, o ex-chefão da Fórmula 1 Bernie Ecclestone criou polêmica durante uma entrevista à CNN, ao afirmar que, "em muitos casos, os negros são mais racistas que os brancos". A fala de Bernie levou a uma manifestação de Lewis Hamilton em suas redes sociais, falando que a falta de iniciativa para melhorar a diversidade na F1 na era do britânico "faz total sentido".

Ecclestone esteve à frente da categoria por 40 anos antes de sua saída em janeiro de 2017, quando a Liberty Media assumiu as operações.

Recentemente, a F1 deu o pontapé a uma nova campanha visando tornar o esporte mais inclusivo, e o hexacampeão - o único piloto negro a disputar um GP na história da F1 - lançou sua própria comissão para melhorar a diversidade no esporte a motor.

À CNN, Ecclestone disse não acreditar que a campanha de Hamilton "faria algo de bom ou de ruim para a F1" e comentou que "em muitos casos, os negros são mais racistas que os brancos". A F1 criticou a fala de Bernie, e revelou que seu papel como presidente emérito perdeu a validade em janeiro deste ano.

Em uma série de publicações no stories em seu perfil no Instagram, Hamilton rebateu Ecclestone, mas disse que consegue entender a falta de ações para lidar com a pouca diversidade e até mesmo o racismo ao longo de sua carreira na F1, iniciada em 2007.

"Bernie está fora do esporte e estamos em uma geração diferente, mas isso é exatamente o que há de errado - comentários ignorantes e sem educação e nos mostram o quanto precisamos avançar como sociedade antes de atingirmos a real igualdade", escreveu Hamilton.

"Faz todo sentido para mim agora porque nada foi dito ou feito para tornar nosso esporte mais diverso ou para lidar com os abusos raciais que eu sofri ao longo de minha carreira".

"Se alguém que comanda o esporte por décadas tem tão pouca compreensão dos problemas enraizados que nós negros precisamos lidar diariamente, como que podemos esperar que as pessoas que trabalham com ele entendam? Tudo começa em cima".

Hamilton sofreu abusos raciais no início de sua carreira na F1, mais notoriamente o episódio no GP da Espanha de 2008, quando pessoas com a cara pintada de preto estiveram presentes no autódromo com mensagens contra ele e a favor de Fernando Alonso, seu ex-companheiro na McLaren.

O piloto relembrou o incidente no anúncio do lançamento de sua comissão, dizendo que ele "luta contra o estigma do racismo ao longo de sua carreira". Na CNN, Ecclestone disse que estava "surpreso" que o incidente preocupou o piloto, achando que o fato "não havia o afetado".

Hamilton concluiu sua mensagem no Instagram reiterando o que havia dito anteriormente sobre criar mudanças duradouras no esporte.

"Estamos no momento de mudanças, não vou parar minha busca por um futuro mais inclusivo em nosso esporte, com oportunidades iguais para todos, criando um mundo que dê oportunidades iguais para as minorias".

"Eu vou continuar usando minha voz para representar aqueles que não tem uma, e falar para aqueles que são sub-representados, buscando abrir oportunidades no nosso esporte".

