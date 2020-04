No último final de semana, com o cancelamento do GP da Austrália de Fórmula 1, muitos pilotos compensaram a falta de corridas reais com o automobilismo virtual, participando de provas online com rivais e até personalidades de fora do esporte a motor.

Entre eles, estavam pilotos de categorias virtuais, youtubers e até atletas de outros esportes, como é o caso do belga Thibaut Courtois. O goleiro do Real Madrid correu no evento chamado "Não é o GP da Austrália", organizado pela VeloceEsports.

Segundo o fundador da VeloceEsports, Jamie MacLaurin, em entrevista à BBC Sport, foi o próprio Courtois que pediu para participar da corrida. O belga é um grande fã do automobilismo, tendo marcado presença em etapas da F1, como o GP da França de 2019.

E Courtois não foi nada mal. Em uma corrida em que o piloto melhor colocado foi Lando Norris, em sexto, o 11º lugar do goleiro é um bom resultado. Ele ainda pode se gabar de ter sido o melhor belga, terminando à frente de Stoffel Vandoorne, ex-McLaren na F1 e atualmente na equipe Mercedes de Fórmula E. Seu compatriota chegou a estar em quinto, mas acabou caindo para o fim do pelotão após um toque na primeira metade da corrida.

Conheça outras celebridades ligadas ao mundo do automobilismo

Mas Courtois não está sozinho em termos de celebridades com fortes ligações com o automobilismo. Há décadas que pessoas do mundo do cinema e da televisão e até mesmo de outras modalidades esportivas têm participado ativamente do esporte a motor, seja como pilotos ou até mesmo como donos de equipes. O Motorsport.com montou uma lista com alguns nomes, como se vê abaixo:

Galeria Lista Patrick Dempsey: O ator, conhecido pelo seu papel em Grey's Anatomy, sempre gostou de correr. Mas seu destaque no mundo do automobilismo veio em 2015, quando correu no Campeonato Mundial de Endurance como piloto titular. Chegou a ganhar as 6 Horas de Fuji na classe LMGTE Am e, nas 24 Horas de Le Mans, foi o segundo na mesma classe. Atualmente é dono de uma equipe no campeonato 1 / 11 Foto de: ACO Caitlyn Jenner: O interesse pelo automobilismo é antigo, de antes de sua transição. Após ganhar uma corrida de celebridades, feita antes do GP de Long Beach da F1, começava sua carreira no esporte. Entre as participações estão as 24 Horas de Daytona, além de uma vitória na classe IMSA GTO nas 12 Horas de Sebring de 1986 2 / 11 Foto de: Kenneth Barton CJ Wilson: O ex-jogador de baseball é atualmente dono da CJ Wilson Racing, que compete no IMSA 3 / 11 Foto de: Art Fleischmann Bruce Dickinson: O vocalista do Iron Maiden, é um grande entusiasta do esporte. Em 2018, correu com um carro da Porsche Cup em Interlagos em um aquecimento para a etapa 4 / 11 Foto de: Luca Bassani Steve McQueen: Um nome que vem à cabeça quando o papo é celebridades que se aventuraram no mundo do automobilismo. McQueen tem uma extensa participação no mundo do automobilismo, incluindo uma vitória nas 12 Horas de Sebring de 1970 a bordo de um Porsche 908/02 na sua classe. Naquela ocasião, ele correu com o pé esquerdo engessado após um acidente de moto duas semanas antes 5 / 11 Foto de: Divulgacao Jackie Chan: O ator é atualmente dono de uma equipe no WEC, a Jackie Chan DC Racing, que já foi duas vezes vice-campeã na classe LMP2. Em 2017, teve uma grande performance nas 24 Horas de Le Mans, com seus carros terminando em segundo e terceiro na classificação geral, além de uma dobradinha na classe 6 / 11 Foto de: JEP / Motorsport Images Matt LeBlanc: O eterno Joey de Friends é um grande entusiasta de automóveis e automobilismo e chegou a ser apresentador do programa Top Gear, um dos mais importantes do mundo sobre o tema, por dois anos 7 / 11 Foto de: Rainier Ehrhardt Frankie Muniz: O ator, conhecido como o protagonista da série Malcolm, chegou a correr por três anos na Atlantic Championship, categoria satélite da Champ Car e, posteriormente, do IMSA 8 / 11 Foto de: Sutton Motorsport Images Brian Johnson: O vocalista do AC/DC já participou de diversas corridas ao longo de sua vida, com destaque para as 24 Horas de Daytona 9 / 11 Foto de: XPB Images Paul Newman: Quando falamos sobre celebridades que possuem ligação com o mundo do automobilismo, esse é um dos nomes que vem automaticamente à cabeça dos fãs. Newman tem entre seus melhores resultados um segundo lugar na classificação geral das 24 Horas de Le Mans de 1979. Quando tinha 70 anos, correu e venceu em sua classe nas 24 Horas de Daytona, se tornando o piloto mais velho a ganhar a prova 10 / 11 Foto de: Adriano Manocchia Paul Walker: O ator de Velozes e Furiosos chegou a correr em uma etapa da Pirelli World Challenge Series a bordo de um Ford Mustang 11 / 11 Foto de: Contributed

