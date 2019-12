O primeiro ano da Honda na Red Bull teve três vitórias, duas poles e uma temporada completa sem abandonos causados por problemas no motor.

Embora a fabricante japonesa ainda precise provar que pode completar um ano livre de punições, com a Red Bull usando motores extras para trazer mais atualizações e se aproximar de Ferrari e Mercedes, seus ganhos em confiabilidade e desempenho tornaram a competição muito mais séria.

A colaboração começou no ano passado, quando a Honda forneceu unidades à Toro Rosso, mas um ano inteiro com a equipe principal destacou benefícios extras de sua confiabilidade aprimorada e deu mais informações sobre onde deve se dedicar mais esforços.

"Acredito que aprendemos o que é uma prioridade de classificação ou como vencer a corrida", disse o diretor técnico da Honda, Toyoharu Tanabe, ao Motorsport.com.

"Estou pedindo à Sakura do lado do Japão que se concentre em alguns pontos-chave para melhorar. Aprendemos muito.”

"Por outro lado, a confiabilidade não foi perfeita o suficiente este ano, mas nossa confiabilidade está melhorando desde o ano passado. Isso significa que podemos desenvolver itens positivos.”

"Antes, passávamos muito tempo limpando algo.”

"Agora podemos dedicar mais tempo para melhorar nosso desempenho. Depois, podemos pensar mais nos detalhes em cada área.”

As metas de desempenho da Honda são definidas por uma colaboração entre as equipes de pista e de pesquisa e desenvolvimento, além de consultas com os chefes da Red Bull e seus pilotos.

Ela manterá um conceito de motor "muito semelhante" para 2020, devido à natureza estável dos regulamentos técnicos.

O status da Red Bull como uma equipe vencedora de corridas significava que esta temporada representava a melhor chance de sucesso da Honda desde que retornou à F1 e Tanabe está encantado de como a Honda pôde aproveitar ao máximo essa oportunidade, marcando seu primeiro pódio da era turbo-híbrida e terminando uma seca de vitórias desde 2006.

"Pudemos mostrar nossa melhoria, um bom progresso positivo este ano, não apenas a Red Bull, mas também a Toro Rosso", disse Tanabe.

"Foi muito bom para todas as pessoas que trabalham neste projeto e para a Honda. Então, quero manter esse impulso para o próximo ano.”

"Precisamos pressionar mais para alcançar nosso objetivo de lutar pelo campeonato".

