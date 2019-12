Vettel ocupava a terceira posição do GP de Singapura, atrás de seu companheiro de equipe Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mas acabou tendo uma estratégia de paradas diferente para conseguir chegar à frente, o chamado undercut.

Embora Vettel tenha cometido erros durante a temporada de 2019, e não liderou a Ferrari para uma briga pelo título, o chefe da equipe, Mattia Binotto, disse que o alemão deveria ser elogiado por sua performance melhorada na segunda metade do ano, que incluiu a vitória em Singapura.

Binotto disse que Vettel, que ele chamou de "piloto-chave", que é "central em nosso projeto", se beneficiou de encerrar sua seca de vitórias, mas também o conhecimento de que o desejo da Ferrari de priorizar o resultado da equipe também poderia ajudá-lo.

"Ele se sentiu desconfortável com o carro no início da temporada, certamente com a instabilidade de frenagem", disse Binotto.

"Acho que o desafio [de Leclerc] para ele também foi uma boa referência, porque ter um companheiro de equipe tão rápido lhe causou dores de cabeça."

"Para melhorar a si mesmo, ele é sempre muito analítico. Ele não é emocional a esse respeito, está analisando os dados, comparando os setores, analisando onde é eventualmente mais lento ou mais rápido.”

"Na primeira parte da temporada, ele foi pressionado. Acho que ele reagiu muito bem na segunda parte."

"A vitória em Singapura foi fundamental para ele, não apenas pela vitória em si, mas também pela confiança. Ele sabia que poderia contar com a equipe para obter ajuda, se necessário."

"Mas acho que foi certo, foi a escolha e a hora certa para deixá-lo vencer.”

A Ferrari melhorou no segundo semestre de 2019 e Singapura estava no meio de uma sequência de seis poles consecutivas para a equipe, que tinha uma vantagem controversa em termos de potência, mas também parecia melhorar seu desempenho aerodinâmico.”

Embora Leclerc tenha tido resultados mais impressionantes, as características aprimoradas nas curvas do carro impulsionaram Vettel, particularmente na classificação, pois sua posição inicial média de 3.7 antes das férias de verão se transformou 2.5 no segundo semestre.

"Quando ele tinha muita confiança no carro, acho que ele foi muito rápido", disse Binotto. "E se você olhar para o ritmo de corrida dele, estava muito parecido com Charles, que foi mais rápido em classificação.”

"Então, acho que ele foi muito bem na segunda parte da temporada, muito bem pela maneira como reagiu após uma primeira metade da dura."

Relembre todos os carros da Ferrari na F1