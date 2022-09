Carregar reprodutor de áudio

Nas coletivas pré-GP da Holanda de Fórmula 1, Pierre Gasly esclareceu os rumores surgidos após um vídeo que viralizou nesta semana, em que falava que estava "finalizando os detalhes finais do contrato". O francês disse que riu muito das explicações, em meio a ligações sobre uma possível ida à Alpine em 2023, afirmando que a conversa "não tinha nada a ver com F1".

Na semana passada, o Motorsport.com revelou que Gasly tinha surgido como um candidato potencial para a vaga deixada por Fernando Alonso na Alpine em 2023. Apesar do francês já ter sido confirmado pela AlphaTauri para o próximo ano, foi apurado que há interesse da Alpine em romper o contrato do piloto com a Red Bull.

No vídeo que viralizou nas redes sociais após uma publicação da Ferrari, Gasly é visto conversando com Charles Leclerc e George Russell a caminho do desfile de pilotos em Spa, e pode ser ouvido dizendo: "Ainda estou trabalhando nos detalhes finais do contrato". Veja o momento abaixo:

Muitos fãs relacionaram isso com uma possível ida de Gasly à Alpine, algo que o francês negou nas coletivas em Zandvoort.

"Se vocês tivessem ideia do que estávamos falando, possivelmente iriam rir", disse. "Posso garantir que não tem nada a ver com a F1".

Gasly disse que Russell estava falando sobre "casamento ou algo de casamento", e que "as pessoas podem imaginar que não tem nada a ver com carros". No vídeo, é possível ouvir Russell falar a palavra "casado" antes dos comentários de Gasly. Ele admite que recebeu o vídeo de alguns amigos e que "riu muito e ficou impressionado com como um tópico pode ser desviado de sua origem".

Mas Gasly manteve cautela ao discutir uma possível troca para a Alpine, dizendo que "nada mudou" para ele desde Spa.

"Como eu disse na semana passada, neste momento eu estou com contrato para correr pela AlphaTauri no próximo ano. Todos estão cientes da minha situação contratual. Por agora, nenhuma mudança".

Questionado pelo Motorsport.com se a Red Bull havia falado com ele sobre negociações nos bastidores, ele respondeu: "Prefiro não comentar nada neste momento. Estou com a AlphaTauri, estou dando o meu melhor para a AlphaTauri enquanto estiver correndo por lá. Eles me deram minha primeira vaga na F1, minha primeira vitória".

"Por enquanto, não vou comentar nada. Enquanto estiver correndo por esta equipe, sempre darei 110%".

Gasly tem uma forte conexão emocional com a AlphaTauri, desde quando a equipe era chamada de Toro Rosso. Ele estreou pelo time italiano em 2017, conquistando a segunda vitória da equipe na história no GP de Monza de 2020, sendo o piloto que mais pontou por ela na história.

Mas ele disse que suas considerações para o futuro dependem apenas da performance: "Temos apenas uma carreira e é preciso tirar o máximo disso. No fim do dia, fazemos sacrifícios, trabalhamos muito por um objetivo, ser o melhor. Esse fator de performance sempre terá prioridade sobre o emocional, obviamente".

