Carregar reprodutor de áudio

Para Carlos Sainz, a Ferrari lida com mais críticas do que as outras equipes da Fórmula 1 quando o assunto é estratégia, destacando o fato de que "ninguém" parabenizou o time de Maranello nas ocasiões em que acertou em suas decisões.

O pitwall da Ferrari vem sendo muito criticado em 2022 devido à escolhas questionáveis de pneus, pit stops mal pensados e erros diversos que ajudaram a prejudicar a luta do time italiano pelo título neste ano.

Durante o GP da Bélgica, Charles Leclerc foi flagrado no meio da corrida debatendo com seu engenheiro sobre uma parada na penúltima volta em busca do ponto mais rápido. Como ele voltou atrás de Fernando Alonso, ele não somente não conseguiu a bonificação como também perdeu a quinta posição após ser penalizado por excesso de velocidade no pitlane.

Ainda em Spa, Mattia Binotto disse que há uma diferença de percepção sobre a estratégia da Ferrari dentro e fora da equipe: "Se eu olhar na temporada, acho que há muitas percepções de fora em comparação à realidade. Acho que algumas vezes não estamos cometendo erros que são vistos assim pelos outros".

Carlos Sainz, Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

E Sainz apoia o que disse Binotto, afirmando que as pessoas são rápidas em julgar a Ferrari em comparação às outras equipes.

"É muito difícil de generalizar, dizendo que teríamos que ser mais corajosos ou cautelosos. Você precisa pegar um a um e analisar independentemente. Tenho certeza que, um a um, as conclusões seriam diferentes".

"Talvez poderíamos ter sido mais ousados aqui, mais seguros ali. Para mim, é sobre melhoria constante, sempre buscando maneiras de tomar as decisões corretas nos momentos corretos".

O espanhol acrescentou ainda que ninguém veio adiante parabenizar a Ferrari quando cravou uma estratégia.

"Tivemos vários momentos no ano em que tomamos as decisões corretas, e ninguém veio nos dizer que fizemos o certo ou nos parabenizar por isso. Mas, por outro lado, quando tivemos duas ou três decisões erradas, por assim dizer, tivemos críticas massivas".

"Acho que as coisas são mais duras na Ferrari. Sinto que na McLaren, Toro Rosso, ou Renault, quando havia um grande erro, ninguém viria criticar tanto quanto na Ferrari".

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: