Álex Palou, piloto espanhol da Indy pela Chip Ganassi Racing, chamou de "falsos" os rumores da ida para a Audi/Sauber, na Fórmula 1. O bicampeão da IndyCar, em 2021 e 2023, que foi reserva da McLaren na F1, mas não corre pela equipe na Indy, demonstrou interesse em continuar na categoria.

"É tudo falso. Sei que você não pode acreditar em minha palavra, mas prometo. É tudo falso", disse Palou ao jornal americano IndyStar, sobre rumores do suposto interesse da Sauber para a próxima temporada da F1. "Eu não tive nenhum contato com a Audi. Zero".

"Zero, zero. Eu sei que você não pode tomar isso [como verdade], mas eu não tive".

"Não vou falar muito, mas não estou tentando ir. Eu tentei. Tive um gostinho, foi divertido e aprendi, mas não aconteceu, então estou bem", citando a passagem como piloto reserva da McLaren, chegando a participar de treino livre em 2022, no GP dos Estados Unidos.

"Não estou desesperado vendo as notícias e mandando um e-mail (para os dirigentes da equipe) do tipo: 'Ei, sei que não estamos em contato, mas podemos conversar?"

"Se eu ganhei o campeonato (da IndyCar) no ano passado, no meu primeiro grande ano com uma grande equipe, e não estou na F1 agora, por que deveria estar no próximo ano ou em dois anos, quando tiver 28 anos?" disse Palou.

"Obviamente, a F1, como todo mundo sabe, é a coisa mais importante. Mas, como sempre disse e continuarei dizendo, não vou abrir mão de lutar por um campeonato para fazer parte de uma série maior", conclui.

Palou e McLaren tiveram conflitos que chegaram aos tribunais, devido a vontade do piloto de continuar com a Chip Ganassi para 2024, ao invés de cumprir contrato e ir correr pela Arrow McLaren.

