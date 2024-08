Representantes do país africano de Ruanda agendaram uma reunião com a direção da Fórmula 1 para o mês de setembro visando levar adiante os planos para sediar um GP da principal categoria do automobilismo mundial no futuro.

Com a F1 de olho na expansão do calendário para aproveitar ao máximo o crescimento do interesse pelo campeonato em todo o mundo, ficou claro que a realização de uma corrida no continente africano é uma meta prioritária.

Embora vários países da região tenham expressado o desejo de sediar corridas de F1, foi apurado que os planos de Ruanda estão em um estágio suficientemente avançado para que discussões mais sérias sejam realizadas.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o CEO da F1, Stefano Domenicali, disse que foi marcada uma reunião com Ruanda para falar sobre o projeto, que, segundo ele, é promissor.

"Eles estão falando sério", disse Domenicali. "Eles apresentaram um bom plano e, na verdade, temos uma reunião com eles no final de setembro. O projeto será permanente".

Ruanda tem demonstrado um interesse crescente no automobilismo, com representantes do Conselho de Desenvolvimento de Ruanda viajando para o GP de Mônaco este ano para se reunir com a FIA.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, lidera Lando Norris, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, e o restante da equipe no início da Sprint Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O país da África Oriental também sediará a Assembleia Geral Anual da FIA e a Cerimônia de Entrega de Prêmios deste ano em sua capital, Kigali, em dezembro. Como a F1 atingiu sua meta de expansão nos Estados Unidos e está satisfeita com as três corridas que tem lá, em Miami, Austin e Las Vegas, ela agora está analisando onde mais precisa concentrar seus esforços em todo o mundo.

Domenicali disse que a África, que não recebe uma corrida de F1 desde o GP da África do Sul de 1993, é algo que está sendo seriamente avaliado.

"Queremos ir para a África, mas precisamos ter o investimento certo e o plano estratégico certo", disse Domenicali. "Precisamos ter o momento certo e precisamos nos certificar de que também naquele país, naquela região, naquele continente, haja o acolhimento certo, porque, é claro, eles têm outras prioridades. Precisamos ser sempre muito cuidadosos ao fazer as escolhas certas".

Domenicali disse que a F1 estava agora em um estágio em que havia interesse suficiente em todo o mundo para escolher o melhor calendário possível.

"Até 2020, estávamos em uma situação em que o número de lugares que queriam sediar a F1 não era tão grande".

Srettha Thavisin, primeiro-ministro da Tailândia, Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Portanto, não pudemos aplicar o que eu diria ser uma pressão construtiva para aumentar o que podemos oferecer aos nossos clientes e aos nossos fãs. Agora, estamos do outro lado. Temos tantos lugares ao redor do mundo que querem sediar a F1 que isso nos permite ter certeza de que estamos trabalhando em conjunto com todos eles para aumentar a experiência".

"Com 24 corridas, vejo que há um número que será estável, e podemos realmente ajustar as que estamos discutindo para ver qual será o futuro a médio prazo. Não vejo grandes mudanças a curto prazo, mas nos próximos meses precisamos discutir o que será em '26, '27 e '28. Temos diferentes opções, mas estamos em uma boa posição".

Uma outra provável nova adição ao calendário nos próximos anos é a inclusão de um GP da Tailândia, com o governo do país fazendo muita pressão. Domenicali disse que planejava viajar para o país após o GP de Cingapura deste ano para avaliar as últimas novidades do projeto, que originalmente foi planejado para ser uma corrida de rua em torno de Bangkok, mas agora pode ser algo diferente.

Ele acrescentou: "Com Bangkok, temos diferentes opções na mesa. Estarei em Bangkok depois de Cingapura para analisar isso".

EXCLUSIVO: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!