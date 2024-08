Nos últimos anos, o nome de Fernando Alonso foi mencionado com frequência para a vaga na Red Bull, mas essas afirmações nunca se concretizaram. De acordo com Jo Ramirez, que viveu de perto a rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, não faz muito sentido montar uma equipe com Max Verstappen e Alonso.

Ramirez, que passou 40 anos na Fórmula 1 e atuou como chefe de equipe da McLaren de 1983 até 2001, disse ao jornal espanhol Mundo Deportivo: "Eu não faria isso porque é muito difícil".

"Eu não gostaria de repetir a situação entre Senna e Prost, pois tivemos essa experiência na McLaren", contou. "As pessoas estão pensando duas vezes agora. Eu não faria isso porque o ego dos pilotos nesse nível é muito grande e é por isso que é difícil".

"Ayrton, por exemplo, sempre teve medo. Ele costumava me dizer: 'Alain sempre terá o melhor carro porque está há mais tempo na McLaren, sempre terá o melhor motor porque o vínculo com a Honda é muito forte'."

"Chegou ao ponto em que, quando recebemos os motores, dissemos: 'Estes são os cinco motores que vamos usar neste GP', e em uma corrida o mecânico-chefe de Senna veio e escolheu o motor, e na corrida seguinte o mecânico-chefe de Prost veio e escolheu o motor".

"Os mecânicos não faziam ideia de qual motor era melhor. Sempre havia uma pequena diferença entre os motores, talvez 5 ou 8 cavalos de potência, mas não havia mais dúvidas ou discussões".

"Depois, eles pararam de reclamar porque sabiam que não havia favoritismo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

